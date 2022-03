Zij waren in Lissabon: ‘Ik zei op de tribune al dat het mis zou gaan met Blind’

Maandag, 14 maart 2022 om 20:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:23

Ajax hoopt zich dinsdag ten koste van Benfica te kwalificeren voor de kwartfinale van de Champions League. Na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd kan de ploeg van Erik ten Hag zich geen nederlaag veroorloven voor eigen publiek, maar Benfica bleek wel degelijk in staat om Ajax in de problemen te brengen. Voetbalzone sprak met drie supporters die erbij waren in Lissabon en ook dinsdag op de tribune zitten. Hoe beleefden zij de uitwedstrijd en wat is hun advies aan Ten Hag?

Voetbalzone-lezers Kyle Braakman (23), Devin de Bont (27) en Sebas Meekel (29) reageerden op onze oproep om supporters te spreken die Ajax achterna reisden. “Wij zijn van woensdag tot zondag gegaan”, vertelt Sebas, die samen met een vriend naar de wedstrijd ging. “Ik kende Lissabon al, omdat ik daar acht jaar geleden acht maanden heb gestudeerd. Het is een heel mooie stad. Het was wat dat betreft ook een beetje thuiskomen. Ik heb er een aantal dagen aan vastgeplakt om optimaal te kunnen genieten. Ik heb wat oude plekjes bezocht, zoals de plek waar ik vroeger woonde.”

Ook Kyle kende Lissabon al, maar om een andere reden: hij was in september aanwezig bij Sporting Portugal - Ajax (1-5). “We waren er ditmaal anderhalve dag korter, ook omdat we er vrij recent geweest waren. De vorige keer gingen we er met heel andere verwachtingen naartoe”, blikt Kyle terug. “Sporting was een lastige tegenstander, dachten we. Nu hadden we iets van: Benfica, dat gaan we wel even doen. Dan kom je toch van een koude kermis thuis.” Er mochten veel meer Ajacieden het stadion in dan in september het geval was (3250 om 1200). De sfeer was daardoor goed, maar de ervaring rond het stadion was ‘een stuk minder’.

Foto: Kyle Braakman

“Je moet vanaf een plein de metro nemen en dan word je door een hele colonne begeleid naar het stadion. Dat zijn serieuze gasten waar je boe noch ba tegen moet zeggen. Die behandelen je erg arrogant en duwen je gewoon terug de rij in.” Mede door de strenge veiligheidsmaatregelen kwamen de supporters van Ajax pas laat Estádio da Luz in. “Het duurde echt heel lang. We waren pas twintig minuten voor de aftrap binnen en toen stonden er nog veel mensen achter me. De omgang was niet om over naar huis te schrijven, maar dat hoort er een beetje bij. Vorige keer waren we met veel minder man, toen waren ze wat minder streng", zegt Kyle, die onlangs zelf de podcast Tiki-Taka United opzette en daarin met Jay Gorter sprak over het duel met Benfica.

In de dagen voor de wedstrijd raasde storm Eunice door Nederland. De meeste Ajacieden vlogen net na de storm naar Portugal, maar Devin vetrok iets eerder. Hij was twee dagen voor de wedstrijd al in Portugal. “De heenvlucht was helemaal klote vanwege de storm. We kwamen redelijk vroeg aan op Schiphol, maar toen had de vlucht al twee uur vertraging”, blikt Devin terug. “We zaten op Schiphol ook in de slechtste lounge die je kunt treffen, lounge 4, daar is echt niets te beleven. Een kraampje en een kleine supermarkt, dat is het. Je kon ook nergens zitten, want er waren veel vluchten vertraagd. Na twee uur zaten we eindelijk in het vliegtuig. Maar halverwege de opstijgbaan stonden we een kwartier stil en kregen we te horen dat er een technisch mankement aan het vliegtuig was.”

“De toevoer van het water naar de wc bleek niet helemaal goed te zijn. We hebben toen nog anderhalf uur vastgezeten in het vliegtuig. Al met al hadden we ruim drieënhalf uur vertraging gehad. So be it, we zijn heelhuids aangekomen”, concludeert hij relativerend. Devin was uiteindelijk vijf dagen in Lissabon, waar hij bovendien zijn verjaardag vierde. “We hebben lekker op het terras gezeten en ook veel gezien in Lissabon. Hoe kun je je verjaardag beter vieren dan in Lissabon met twintig graden op je bakkes?”, vraagt hij zich lachend af. Het wedstrijdverloop liet echter wel wat te wensen over. Devin zag Ajax in de eerste helft goed druk zetten, maar in de tweede helft werd Benfica ‘in het zadel geholpen’ doordat de Amsterdammers achteroverleunden.

Foto: Devin de Bont

Kyle, Devin en Sebas merkten allemaal dat Ajax in de problemen kwam aan de linkerkant van de achterhoede. Pas toen Benfica was teruggekomen tot 2-2, voerde Ten Hag twee wissels door: Davy Klaassen en Nicolás Tagliafico vervingen Ryan Gravenberch en Daley Blind, die allebei aan de linkerkant stonden. “Je kunt achteraf makkelijk zeggen dat je de wissels eerder doorgevoerd zou hebben en dat Blind van die positie af had gemoeten, maar wij zeiden letterlijk voor de rust: ‘Blind daar is gevaarlijk’”, blikt Sebas terug. “Zeker omdat er weinig snelheid zat in de combinatie Blind - Gravenberch. Benfica had dat op een gegeven moment redelijk door. Wij hadden veel eerder gewisseld. Dat zeg je achteraf natuurlijk altijd, maar wij dachten het echt.”

Devin merkte precies hetzelfde op de tribune. “Blind werd er een paar keer uit gesprint aan onze linkerkant. Toen zei ik: ‘Je moet ‘m moesten wisselen, anders gaat het fout.’ Vijf minuten later lag de 2-2 erin. Iedereen kon het zien aankomen. Blind is een heel goede speler in de opbouw, maar als hij tegen een snelle rechtsbuiten staat, heb je helaas niet zoveel aan hem.” Toch zou hij Blind wel opstellen in de return. “Omdat ik verwacht dat Benfica in eerste instantie verdedigend gaat spelen. Dan heb je aan Blind wel een goede. Maar stel dat je met 1-0 of 2-0 voor staat, en Benfica gaat echt komen met die snelle jongens, dan zou ik Blind wisselen voor Tagliafico.”

Foto: Devin de Bont

Sebas heeft sterke twijfels. Hij weet dat ‘veel Ajacieden vinden dat Blind te traag is’, maar vindt de linksback wel belangrijk in het spel van Ajax. “Ik zou hem er dus ook niet zomaar uit halen. Maar met Nico heb je een heel sterke troef achter de hand. Misschien heb je tegen Benfica op die positie niet zozeer iemand nodig die heel goed kan voetballen, maar juist iemand die kan tegenhouden. Op de andere negen posities kun je dan spelers hebben die beter kunnen voetballen. Normaal zou ik Blind er niet uit halen, maar nu wordt het een heel moeilijke keuze. Bij Nico ben je altijd een beetje bezorgd dat hij een rode kaart pakt, maar volgens mij beseft Nico inmiddels wel dat hij dat niet moet doen. Hij heeft daar ook een halfjaar voor op de bank gezeten. Daar is hij hard voor gestraft.”

Kyle verwacht dat Blind opnieuw een basisplek krijgt en dat Ten Hag weinig gaat sleutelen aan zijn tactisch plan. “Ajax is gewend om tegen mindere ploegen te spelen en dan krijgen Mazraoui en Blind de ruimte. Als je tegen een 4-4-2 speelt, zetten de spitsen constant druk. Voor Timber en Martínez is het in principe geen probleem als de spitsen snel zijn, maar als de verkapte buitenspelers óók snel zijn, dan heb je met Blind een groot probleem, zeker omdat ze zo hoog staan. Persoonlijk zou ik Álvarez iets lager laten spelen, een beetje zoals Ronald Koeman deed bij Barcelona met Frenkie de Jong in het begin. Als een verdediger naar voren gaat, kun je Álvarez laten zakken. Je zag: zodra Benfica eruit kwam, was Ajax de lul.” Alle supporters verwachten een zware return. “2-1 of 3-1”, voorspelt Sebas. Devin gaat voor 2-1; Kyle houdt het op 1-0 met een doelpunt van Haller of Tadic.

