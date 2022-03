Vijftienjarig Zweeds talent maakt keuze en is op weg naar Feyenoord

Maandag, 14 maart 2022 om 19:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:52

Het vijftienjarige Zweedse talent Jayson Ezeb is op weg naar Feyenoord, zo verzekert Feyenoord Transfermarkt. De spits speelt in de jeugdopleiding van Hammarby IF en brengt deze week een bezoek aan Rotterdam om zijn transfer naar de stadionclub af te ronden. Het Zweedse SportExpressen meldde afgelopen week dat Ezeb ook kan rekenen op interesse van FC Groningen, Atalanta en Juventus interesse. Zijn voorkeur lijkt nu echter naar Feyenoord uit te gaan.

Ezeb wordt in Zweden omschreven als een lange snelle spits die over een goede techniek beschikt. De jeugdinternational speelt momenteel voor Hammarby Onder 17, maar zal volgens Feyenoord Transfermarkt op de korte termijn de overstap naar Feyenoord maken. Ezeb is al meerdere keren op stage geweest bij Feyenoord, zo meldde Feyenoord Youth Watcher onlangs op Twitter. De spits zout enkele weken geleden nog in Rotterdam zijn geweest voor een stage.

Hier ook bevestigt: Jayson Ezeb is onderweg naar #Feyenoord. ?? https://t.co/4PX06gjX9p — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) March 14, 2022

Hammarby had tot voor kort nog de hoop dat Ezeb overtuigd kon worden om langer bij de Zweedse club te blijven. “De belangstelling is een mooi compliment voor Jayson en de jeugdopleiding. We hopen hem in de toekomst in het blauw/gele tenue te zien”, zei hoofd jeugdopleidingen Jocke Rydberg tegen SportExpressen.