‘Dat zou kunnen impliceren dat Ten Hag aanstuurt op een vertrek na dit seizoen’

Maandag, 14 maart 2022 om 19:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:50

Erik ten Hag heeft geen zeggenschap gehad in de tussentijdse terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax, zo onthult Mike Verweij maandag. De clubwatcher denkt dat dit te maken kan hebben met een eventueel vertrek van de trainer bij de Amsterdamse club. Ten Hag, met een contract tot medio 2023 in de Johan Cruijff ArenA, is al meermaals gelinkt met Manchester United. Sky Sports meldde vorige week dat hij door tussenpersonen al is benaderd voor de klus op Old Trafford.

"Ik heb Ten Hag vandaag (op de persconferentie voorafgaand aan Benfica-thuis, red.) gevraagd of hij een stem had in de aanstelling van Huntelaar", verklaart Verweij in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Normaal gaat Ten Hag er prat op dat hij samen met Marc Overmars de hele boel technisch runt. Maar hier is hij niet in gekend. Hij is wel geïnformeerd of ze hebben het er kort over gehad, maar hij had geen echte stem. En dat zou toch wel kunnen impliceren dat hij toch nog steeds aanstuurt op een vertrek na dit seizoen. Want hij heeft een contract tot 2023, maar het lijkt me wel dat je dan wel inspraak wil hebben in de technische mensen die erbij komen", hint de Ajax-watcher op een mogelijk vertrek van de coach in de zomer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Wat Mike zegt: dat is natuurlijk vanuit de leiding van Ajax. De leiding gaat er dan toch vanuit dat hij vertrekt aan het einde van het seizoen", vult Valentijn Driessen aan. "Zo moet je dat in feite vertalen. Want de leiding van Ajax, die besluit dan om Ten Hag als een soort mededeling te geven dat Huntelaar in het technisch hart, tussen aanhalingstekens, wordt opgenomen", aldus de journalist van de landelijke krant. Verweij kijkt vervolgens naar de toekomst van Ten Hag, met Paris Saint-Germain als mogelijke volgende club. "Hij stond op een shortlist met tien namen, geloof ik. Waaronder Diego Simeone en een aantal andere namen."

"Maar het is toch duidelijk wie Paris Saint-Germain wil, dat is toch Zinedine Zidane?", werpt Driessen gelijk op. "En dan met Arsène Wenger als technisch directeur. Dat heb ik gehoord, dat dat het ideale koppel is." Verweij denkt ook dat Ten Hag geen topkandidaat is bij de Franse grootmacht. "Ik durf wel een weddenschapje te maken dat Erik ten Hag niet de nieuwe trainer van PSG wordt." De positie van de huidige coach Mauricio Pochettino lijkt te wankelen na de vroegtijdige uitschakeling in de Champions League, al heeft PSG nog geen definitief besluit genomen over dienst toekomst in het Parc des Princes.

‘Erik ten Hag wil ’heel graag‘ het gesprek aan met Manchester United’