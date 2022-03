Premier Johnson keurt toejuichen Abramovich af: ‘Totaal ongepast’

Maandag, 14 maart 2022 om 18:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:26

Fans van Chelsea moeten stoppen met het scanderen van de naam van Roman Abramovich, zo laat premier Boris Johnson via een woordvoerder weten. Sommige supporters van the Blues hebben hun steun betuigd aan de eigenaar nadat hij werd opgenomen op de Britse sanctielijst naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Johnson laat weten dat het zingen ‘totaal ongepast’ is.

Vanwege vermeende banden met Vladimir Poetin zijn alle bezittingen in het Verenigd Koninkrijk van Abramovich voorlopig bevroren. Chelsea heeft een speciale licentie gekregen om alle ‘voetbalgerelateerde activiteiten’ te kunnen voortzetten, maar tegelijkertijd dreigen forse gevolgen voor de toekomst van de club. Abramovich kan Chelsea door deze sancties namelijk niet verkopen en dat hij op papier nog eigenaar is, heeft invloed op de dagelijkse gang van zaken. De huidige speciale licentie loopt tot 31 maart.

De Britse overheid mag Roman Abramovich dan hebben kaltgestellt, het maakt de steenrijke Russische eigenaar van Chelsea niet minder populair onder de eigen supporters. Zo scandeerden fans van Chelsea zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Newcastle United (1-0 overwinning) opnieuw de naam van Abramovich, iets waar premier Johnson niet van gediend is. “We snappen de sterke gevoelens die mensen voor hun clubs hebben, maar dat is geen excuus voor gedrag dat op dit moment totaal ongepast is”, zegt zijn woordvoerder. “Ik denk dat supporters hun passie en steun voor hun club kunnen tonen zonder dat ze terugvallen op dat soort zaken.”

In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen week al door sommigen met afschuw gekeken naar de manier waarop de supporters de naam van Abramovich de afgelopen duels scandeerden. "Ik begrijp ergens de sympathie van de fans, maar ze moeten niet vergeten dat Abramovich nauwe banden heeft met Vladimir Poetin", aldus Chris Philip, die minister is in de Britse regering van Boris Johnson, tegenover Sky News.. "En onder het regime van Poetin gebeuren barbaarse dingen in Oekraïne", zo drukt de Britse minister van tech de supporters van Chelsea op het hart. "Dus ik zou ze willen vragen om goed na te denken voor ze opnieuw de naam van Abramovich schreeuwen." Chelsea-fans scanderen al wedstrijden achter elkaar de naam van de clubeigenaar. Afgelopen zaterdag doorkruisten de supporters zelfs het eerbetoon van Burnley aan Oekraïne door daar de naam van Abramovich doorheen te schreeuwen.

De Britse overheid doet dus een oproep aan de Chelsea-fans om ermee te stoppen, maar Luke Edwards van The Telegraph zou nog een stap verder gaan en zelfs een stadionverbod opleggen. "Als Chelsea-supporters de naam van Roman Abramovich willen blijven zingen, ter ere van een bondgenoot en vriend van moordzuchtige leider Vladimir Poetin, zouden ze niet langer welkom moeten zijn in andere Premier League-stadions", vindt de journalist, die zich sowieso afvraagt of clubs nog fans van Chelsea moeten uitnodigen.