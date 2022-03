Seuntjens: ‘Er klom altijd iemand in de paal die zijn blote reet liet zien!

Maandag, 14 maart 2022 om 17:30 • Justus Dingemanse • Laatste update: 17:40

In StadionSpieker brengt Voetbalzone een bezoek aan de mooiste stadions van de Keuken Kampioen Divisie. In de tweede aflevering krijgt presentator Kalum van Oudheusden een exclusieve rondleiding in het Rat Verlegh Stadion van NAC Breda door Ralf Seuntjens. De spits werd geboren in Breda, maar tekende pas vorig jaar zijn eerste contract bij De Parel van het Zuiden en inmiddels duiken er alweer steeds meer geruchten op dat de goalgetter zijn carrière kan voortzetten in Japan.

Seuntjens is een echte Brabander, maar begon zijn profcarrière bij RBC Roosendaal waar hij via BSV Boeimeer als talent zijn kunsten mocht vertonen. Via FC Den Bosch, Telstar, VVV-Venlo en De Graafschap kwam voor de 32-jarige aanvaller een droom uit, toen hij bij de club tekende waar hij als kind al op de tribune stond. Daarnaast vertelt Seuntjens dat hij ook als steward gewerkt heeft op de befaamde B-side, waar de harde kern van NAC zich luidkeels laat horen tijdens de thuiswedstrijden: "Ik zat daar eigenlijk gewoon wedstrijdjes te kijken. Tijdens de wedstrijd denk ik er niet echt over na dat ik eerst als kleine jongen op de tribunes stond, maar ik heb het er buiten het voetbal om wel met vrienden en familie over. Het is wel bijzonder, helemaal dat Mats (red. Seuntjens, de broer van Ralf), hier ook heeft gespeeld."

Voetbalzone krijgt elk gedeelte van het stadion te zien, zo ook de plek waar materiaalman Ben is gehuisvest. Hij is maar al te trots om Ralf Seuntjes weer in het NAC-tricot te zien: "Ik heb hem altijd in de gaten gehouden, altijd de hoop gehouden dat hij weer bij NAC zou komen." In de perszaal vertelt Seuntjens over zijn band met het journaille: "Ik heb wel een uitgesproken mening. Je hebt soms ook een video-item van vijf minuten, daar pakken ze dan dertig seconden uit en daar plaatsen ze dan een kritische noot bij. Daar klikken mensen dan op, omdat mensen liever kritiek zien dan dat iemand opgehemeld wordt".



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma's.