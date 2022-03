Benfica-trainer Veríssimo kijkt vol vertrouwen uit naar return tegen Ajax

Maandag, 14 maart 2022 om 17:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:14

Nélson Veríssimo verwacht dat de return tegen Ajax in de achtste finales van de Champions League een open wedstrijd zal worden. De trainer van Benfica noemt Ajax een sterke tegenstander met veel kwaliteit, maar is ervan overtuigd dat zijn elftal in staat is om de kwartfinales van het miljardenbal te bereiken.

?”Er staan twee ploegen tegenover elkaar die graag balbezit hebben en het spel proberen op te maken”, zegt Veríssimo tijdens de persconferentie in aanloop naar de return tegen Ajax. “Ik verwacht dat Ajax sterk aan de wedstrijd zal beginnen, daar moeten we attent op zijn. Ajax kan aanvallend sterk zijn, maar ze hebben ook zwakke punten en daar moeten wij van zien te profiteren. We zijn erg zelfverzekerd en geloven dat we de volgende ronde kunnen bereiken.”

Voor Veríssimo is het spelen op de counter geen optie. “We moeten erkennen dat zij kwaliteit hebben en daardoor de momenten herkennen waarop we kunnen toeslaan. We kunnen echter niet gokken op de tegenaanval. We moeten de kwaliteiten van onze spelers optimaal benutten. We moeten ook zorgen dat onze verdedigende organisatie heel goed staat. We hebben twee doelpunten tegen gekregen in het Estádio da Luz, maar in veel fases waren we sterk, en dat moeten we meenemen naar de return.

Spits Darwin Nuñez, die ook op de persconferentie aanwezig was, heeft ook vertrouwen in een overwinning voor Benfica. “We hebben de vorige wedstrijd tegen Ajax geanalyseerd en we hopen in Amsterdam een positief resultaat te halen zodat we naar de kwartfinale gaan. Met de mentaliteit van de 2e helft tijdens de heenwedstrijd en met een andere instelling dan tijdens de eerste helft, zal het goedkomen, dan ben ik er zeker van dat we de volgende ronde bereiken.” Veríssimo is met een selectie van 25 spelers afgereisd naar Amsterdam. Nicolás Otamendi, Gilberto en Roman Yaremchuk miste afgelopen vrijdag de competitiewedstrijd tegen Vizela (1-1), maar keren terug in de wedstrijdselectie.