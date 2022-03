LaLiga presenteert negatief (!) salarisbudget Barcelona: 144 miljoen in rood

Maandag, 14 maart 2022 om 17:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:19

Barcelona heeft een salarislimiet van LaLiga van 144 miljoen euro in het rood, zo maakt de Spaanse competitie bekend. De Catalanen zijn de enige club uit zowel de hoogste als tweede afdeling in het land met een negatief limiet. Met grote afstand bovenaan de lijst staat Real Madrid, dat zijn zaken uitstekend voor elkaar heeft: 739 miljoen euro in het groen voor de Koninklijke.

LaLiga heeft een eigen Financial Fair Play-systeem, dat het doel heeft om het Spaanse voetbal financieel gezond te houden en verdergaat dan de andere grote Europese competities doen. De salarislimieten in Spanje worden objectief berekend op basis van de jaarcijfers van elke club, waarop enkele wiskundige formules worden losgelaten. Op basis van inkomsten, uitgaven en het bedrag dat een club kwijt is aan de aflossing van schulden rolt daar een maximaal 'voetbalbudget' vast. Ook tijdens seizoenen worden die opnieuw berekend, als daar aanleiding toe is. Volgens de nieuwe berekening mag Barcelona dus min 144 miljoen euro uitgeven aan salarissen: de selectie moet als het ware gratis gaan spelen voor Barça én jaarlijks 144 miljoen euro aan gezamenlijke contributie overmaken, pas dan voldoet de club aan de regels.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het rode beeld dat het budget van Barcelona laat zien oogt tamelijk ontluisterend, maar is niet direct desastreus voor de club. De enige directie sanctie die LaLiga oplegt aan clubs die hun budget overschrijden is de zogenaamde 1/4de regel: tegenover elke extra euro die nog uitgegeven wordt, moet minimaal vier euro aan kostenbesparing staan. Dat houdt in dat een vermindering van 10 miljoen euro van de salarislast betekent dat slechts 2,5 miljoen euro mag worden geherinvesteerd. Barça mag doorgaan met het afsluiten van contracten, maar zal nog veel langer aan de 1/4de regel gebonden zijn dan eerder gedacht.

Barcelona zit in een zorgwekkende situatie, maar heeft in praktijk geen geldnood: de Catalanen sloten na de komst van president Joan Laporta een lening af van minimaal 600 miljoen en maximaal 1,5 miljard euro bij Goldman Sachs. Op die manier kan Barça nog altijd handelen op de transfermarkt, zo toonden de Catalanen in januari aan met het aantrekken van onder meer Ferran Torres, die 55 miljoen euro kostte. Barcelona is overigens nog altijd in gesprek met CVC Capital, dat eerder een grote tv-deal sloot met alle clubs in LaLiga buiten Barça en Real Madrid. De twee grootmachten vonden de overeenkomst eerder te goedkoop en kwamen in opstand, maar spreken dus nog wel met CVC. Per club kan dat een kapitaalinjectie van rond de 200 miljoen euro opleveren.

Real staat er in Spanje met grote afstand het best voor. De Madrilenen mogen van LaLiga nu 739 miljoen euro aan salarissen besteden, maar blijven al jaren ruim onder de limiet: sinds de coronacrisis in 2020 uitbrak hield president Florentino Pérez de hand wijselijk enigszins op de knip. Ook het waarschijnlijke aantrekken van superster Kylian Mbappé zal de salarislast niet enorm verhogen, omdat de Koninklijke afscheid neemt van de grootverdieners Marcelo, Isco en Gareth Bale. Achter Real hebben Sevilla (199 miljoen euro), Atlético Madrid (161 miljoen euro), Real Betis (61 miljoen euro) en Valencia (58 miljoen euro) het grootste salarisbudget in Spanje.