Erik ten Hag: ‘Er stond daar iemand op 6... Met afstand de beste van het veld’

Maandag, 14 maart 2022 om 15:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:08

Ajax werkt met een volledig fitte selectie toe naar het Champions League-treffen dinsdag tegen Benfica, zo vertelde Erik ten Hag op de vooruitblikkende persconferentie. De trainer is blij om weer te kunnen beschikken over Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Edson Álvarez, normaliter het defensieve centrale blok bij Ajax. "Ze zijn op elkaar ingespeeld, complementair aan elkaar en bezitten de kwaliteiten om elkaar te versterken", aldus Ten Hag.

Álvarez liet vanwege lichte klachten de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur (2-3 zege) schieten, maar de Mexicaanse middenvelder is dus weer volledig fit. Dat geldt ook voor Timber, die in Friesland kort inviel, na het duel met RKC Waalwijk te hebben gemist. Verder keert Lisandro Martínez terug van een schorsing. Tijdens de afwezigheid van de drie spelers kreeg Ajax de afgelopen weken opvallend veel tegengoals. "Ik ken de statistieken niet precies", reageerde Ten Hag. "Wij hebben lang met een vast team gespeeld en of het aan die drie ligt dat wij dan weinig tegengoals krijgen weet ik niet, want er zijn wel meer factoren."

Ten Hag benadrukte dat niet zeker is dat Álvarez ook in de basis begint. "Vrijdag stond daar iemand op 6... met afstand de beste van allemaal", doelt de coach op Ryan Gravenberch, die van enorme afstand de late winnende treffer maakte en sowieso opviel met frivool spel. Op het middenveld zal Ten Hag dinsdag vermoedelijk kiezen voor Steven Berghuis naast Gravenberch en Álvarez. In dat geval zou Davy Klaassen terug verhuizen naar de bank.

Ajax gaf in Lissabon een 2-0 zege uit handen (2-2) en de strijd in de Johan Cruijff ArenA ligt dan ook open. Ten Hag wil na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (2-1) en de moeizame zeges tegen RKC (3-2) en Cambuur (2-3) niets weten van een vormdip. "Als je vanaf januari kijkt zijn wij de best presterende ploeg van Nederland", aldus de coach. "We hebben in de beker gedomineerd tegen AZ en hen ook uitgeschakeld. We hebben in Lissabon een goed resultaat gehaald. Als wij morgen een paar procentjes beter doen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat wij de volgende ronde bereiken."

Ten Hag heeft zijn ploeg niet speciaal voorbereid op eventuele strafschoppen. "Wij oefenen daar het hele door op. Een lijstje met namen? Dat heb ik al wel, ja." Ajax mist in de Johan Cruijff ArenA alleen de langdurig geblesseerde Remko Pasveer, Jay Gorter, Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber. De Amsterdammers hebben de transfervrij aangetrokken Przemyslaw Tyton ingeschreven voor de Champions League. De Pool is dinsdag de stand-in voor André Onana.