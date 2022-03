Haller kreeg domper uit München: ‘Tja, dat verpestte mijn avond wel’

Sébastien Haller kijkt enorm uit naar de Champions League-confrontatie van dinsdag tegen Benfica. De 27-jarige spits van Ajax is bezig aan een weergaloos debuutseizoen op het miljardenbal, dat hem naar elf doelpunten in zeven wedstrijden leidde. Haller dacht de topscorerstitel stevig in handen te hebben, maar Robert Lewandowski bracht daar op één avond snel verandering in. Een kleine domper, geeft de Frans-Ivoriaanse spits toe op de persconferentie.

Lewandowski stond tot vorige week op negen treffers en maakte gedurende de oorwassing van Red Bull Salzburg (7-1) een loepzuivere hattrick. Zo is de topspits van Bayern München de goalgetter van Ajax gepasseerd. "Ik was zelf niet thuis, dus ik hoorde het pas iets later", zegt Haller. "Het ruïneerde mijn avond een beetje, om eerlijk te zijn", vervolgt hij met een kleine glimlach. "Als je topscorer van deze competitie bent en je weet dat Lewandowski achter je staat, dan kan hij je inhalen. Dat weet je, hij maakt er drie in één wedstrijd en dat kan gebeuren in dit toernooi."

Haller zal er alles aan doen om Lewandowski in de return tegen Benfica weer bij te halen. "Het is wat je probeert als spits", aldus de voormalig aanvaller van FC Utrecht. "Ik hoop natuurlijk dat ik weer kan scoren. Iedereen weet dat momentum en vertrouwen voor een spits heel belangrijk is en ik kan niet klagen over hoe het tot nu toe gaat. Ik heb elke wedstrijd in de Champions League gescoord."

"Het Portugese voetbal staat bekend om aanvallend voetbal, in dat opzicht lijken ze wel op ons. Ik denk dat het gelijk opgaand kan worden met twee grote clubs in hun eigen land", aldus Haller, die enorm geniet van wedstrijden in het miljardenbal. "Iedereen weet dat de Champions League gewoon ongelooflijk is, dan kun je iets extra's brengen. Het is iets speciaals, daarin wil je succes hebben. Als vrienden komen kijken, zeggen ze allemaal dat het speciaal is. Iedereen weet wat er hier kan gebeuren en het geeft je extra energie als de fans tekeer gaan."