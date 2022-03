Mario Götze zinspeelt op vertrek: ‘Ik wil op het hoogste niveau spelen’

Maandag, 14 maart 2022 om 14:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:30

Mario Götze tekende in de zomer een nieuw contract bij PSV, maar de 29-jarige middenvelder sluit een voortijdig vertrek uit Eindhoven na het afscheid van zijn geliefde trainer Roger Schmidt niet uit. Götze spreekt in het Duitse blad Sports Illustrated openlijk over zijn ambities. "Ik heb er altijd mijn missie van gemaakt om de Champions League te winnen. Dat zou ik nog steeds graag willen bereiken", aldus de spelmaker.

"De Champions League winnen is iets dat ik graag wil, maar het is geen moeten", benadrukt Götze, in wiens behoorlijk gevulde prijzenkast de trofee voor het miljardenbal nog ontbreekt. Götze tekende aanvankelijk voor twee seizoenen bij PSV en waardeerde dat in september op tot medio 2024. "Ik heb de stap van de Bundesliga naar Nederland gemaakt om iets nieuws te zien en te beleven", aldus Götze, die daarvoor Borussia Dortmund en Bayern München diende. "Tot nu toe kende ik alleen de Bundesliga, waar ik tien jaar had gespeeld."

De verrassende komst van Götze twee jaar geleden naar PSV kan niet los gezien worden van de aanwezigheid van Schmidt, die toen eveneens net gearriveerd was in Eindhoven. De trainer van een club is voor Götze al zijn hele carrière belangrijk in zijn keuzes. "Een terugkeer in de Bundesliga? Voor mij moet er veel bij elkaar komen. Het pakket van coach en club moet kloppen. Dan zou dat kunnen gebeuren, maar het is niet zo dat ik zeg: ik moet absoluut terug naar de Bundesliga." RB Leipzig is wel een mogelijke optie. "Domenico Tedesco is een zeer interessante trainer met veel potentie", zegt de 63-voudig international.

Götze denkt hardop aan een van de andere grote voetballanden. "Ik wil op het hoogste niveau in Europa spelen, het liefst in Italië of Spanje. Ook de Premier League spreekt me aan, omdat de clubs daar aan elkaar gewaagd zijn." Voorlopig strijdt Götze met PSV nog op drie fronten mee om de prijzen. De aanvallende middenvelder staat na bijna twee jaar in Eindhovense dienst op 16 goals en 16 assists in 67 wedstrijden.