Ajax schrijft Tyton in voor Champions League en hoort wie Klassieker leidt

Maandag, 14 maart 2022 om 13:55 • Jeroen van Poppel

Przemyslaw Tyton is door Ajax speelgerechtigd verkregen voor de Champions League. De 35-jarige doelman is maandag ingeschreven in het toernooi en kan daarom dinsdag op de reservebank plaatsnemen in de achtste finale tegen Benfica. Tegelijkertijd kreeg Ajax te horen dat Danny Makkelie is aangesteld om zondag de Klassieker tegen Feyenoord in goede banen te leiden.

Ajax moest deze maand plotseling op zoek naar een extra keeper, omdat Remko Pasveer, Jay Gorter en Maarten Stekelenburg door blessures langere tijd niet beschikbaar zijn. Tyton zat na zijn vertrek bij FC Cincinnati zonder club en bleek het ideale noodverband voor Ajax. De Pool - in het verleden actief voor onder meer Roda JC Kerkrade en PSV - kreeg bij Ajax de voorkeur boven Robbin Ruiter, die ook een dag meetrainde.

Voor Ajax is een cruciale fase in het seizoen aangebroken, want na de Champions League-kraker tegen Benfica wacht in de Johan Cruijff ArenA de clash met aartsrivaal Feyenoord. De KNVB kiest voor de beladen topper dus Makkelie, de onbetwiste nummer één op scheidsrechtersvlak na het pensioen van Björn Kuipers afgelopen zomer. In december leidde Dennis Higler overigens de Klassieker in De Kuip, die met 0-2 werd gewonnen door Ajax.