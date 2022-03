‘Lionel Messi is een alien zonder emoties, logisch dat er gefloten wordt’

Maandag, 14 maart 2022 om 13:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:49

Lionel Messi hoeft na zijn aanvaring met het publiek van Paris Saint-Germain niet te rekenen op morele steun van Paolo Di Canio. De kleurrijke oud-spits is bepaald geen aanhanger van de 34-jarige Argentijn. "Messi liep zondag aan zijn hoofd krabbend en emotieloos van het veld... Geef mij maar Cristiano Ronaldo", aldus Di Canio bij Sky Italia.

Dat PSG woensdag door Real Madrid (3-1 verlies) werd uitgeschakeld in de Champions League, viel volledig verkeerd bij de aanhang van de Parijse grootmacht. Bij terugkomst in eigen stadion, zondag tijdens de wedstrijd tegen Girondins Bordeaux (3-0 winst), werden sterspelers Messi en Neymar massaal uitgefloten en uitgescholden. Kylian Mbappé, die in beide wedstrijden tegen Real scoorde, was de enige van de drie sterren die positief werd bejegend. Zelfs toen Neymar had gescoord ging het gefluit en getier vanaf de tribunes door.

Messi, die pas twee keer scoorde in de Ligue 1, onderging de pijnlijke aanvaring met het publiek zondag zonder veel misbaar. Dat had Di Canio graag anders gezien, zo laat de oud-aanvaller blijken op de Italiaanse televisie. "Toen Cristiano Ronaldo niet meedeed tegen Manchester City vloog hij boos naar Portugal", memoreert Di Canio. "Zaterdag was hij terug en boem, meteen een hattrick", refereert hij aan de drie doelpunten waarmee de aanvaller van Manchester United zijn ploeg de winst bezorgde tegen Tottenham Hotspur (3-2).

Voor Messi heeft Di Canio geen goed woord over. "Messi toonde de beperkingen van zijn persoonlijkheid... Ik heb liever een mens dan een alien zonder emoties. Het is logisch dat er gefloten wordt. Duizenden fans hebben op hem gewacht, ze droomden van hem, maar hij heeft ze niets gegeven." Dan richt de Italiaan zijn pijlen op Neymar, die in zijn ogen 'nog erger' is. "Hij heeft niets bijzonders gebracht en vorige maand zei hij dat hij voor drie maanden naar de MLS wilde gaan... Ik bedoel, een beetje respect... Ik denk dat hij een probleem heeft."