Onwerkelijke aanval is hit: ‘luie topaanwinst’ krijgt Engeland tóch op knieën

Maandag, 14 maart 2022 om 12:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:08

Martin Ödegaard wordt na zijn ijzersterke optreden tegen Leicester City (2-0 winst) door het complete Britse analistengilde de hemel in geprezen. In het begin van het seizoen werd de 23-jarige middenvelder van Arsenal zelfs nog 'een luie miskoop' genoemd door oud-middenvelder Paul Merson, nu klinkt louter positiviteit. "Ik zag het eerst niet, maar hij ziet de dingen op het veld razensnel en beweegt echt fantastisch, een geweldige speler", gaf de oud-speler van Arsenal toe.

Merson noemde Ödegaard een 'luie aanwinst' van Arsenal, omdat de club en de middenvelder elkaar al kenden uit zijn huurperiode van vorig seizoen. "Wat zijn ze aan het doen om hem te halen?", zei de voormalig Engels international in de zomer. "Mikel Arteta maakt een fout die hem zijn baan kan kosten. Ik denk dat het weer een luie ondertekening is. Geen ander Premier League-team ging voor hem." Die woorden trok Merson dus na de wedstrijd van zondag in.

Things like this make me so horny, football is well and truly back at the carpet. If Odegaard gets a tiny bit more on that pass at the end we’d be looking at one of our best ever goals. pic.twitter.com/u4T4s6sKuz — Wøz (@89theafc) March 14, 2022

Ook Ian Wright had genoten. "Ödegaard is een van de belangrijkste redenen van de revival van Arsenal", aldus de oud-spits van Arsenal bij de BBC, doelend op de uitmuntende prestaties van the Gunners, die dit kalenderjaar hun ware topvorm laten zien. Arsenal won de laatste vijf keer op rij in de Premier League en klom met drie duels (!) minder gespeeld over de concurrentie heen naar de felbegeerde plek vier. Zondag speelde de ploeg van Mikel Arteta in eigen huis Leicester City van het veld. Ödegaard stond als nummer 10 aan de basis van flitsende combinaties, heerlijke steekballen en de scherp aangesneden vrije trap waaruit het tweede doelpunt viel. Exemplarisch daarvoor was een fantastische combinatieaanval aan het eind van de wedstrijd, waarin Arsenal de tegenstander lange tijd van het kastje naar de muur tikte.

"Hij prikkelt je zonder te veel Hollywood te zijn", omschrijft Wright de ster van Arsenal, die eerder op huurbasis uitkwam voor sc Heerenveen en Vitesse. "Wat zó goed is aan wat hij doet, is zijn kalmte. Hij is ook iemand die al van tevoren weet waar de bal heen moet, hij is altijd om zich heen aan het kijken. Hij doet wat je wil zien van een middenvelder: hij zoekt geen balletjes breed, maar speelt direct, bijvoorbeeld naar Lacazette, die daardoor meteen gevaarlijk werd en kon schieten. Dit is wat we wilden van Mesut Özil", aldus Wright over de voormalig middenvelder van Arsenal, die tegenwoordig voor Fenerbahçe speelt.

Ödegaard speelt met zichtbaar ongelooflijk veel vertrouwen, valt ook Wright op. "Het vertrouwen stroomt echt door zijn aderen. Hij en Thomas Partey samen op het middenveld... hij is in beweging, heeft heerlijke passes in huis, het was echt geweldig om te zien. Kijk naar zijn statistieken! Dat is wat je wil zien van een middenvelder", doelt de oud-topspits op de 6 kansen en 27 passes richting het strafschopgebied van Ödegaard tegen Leicester.

Reactie van Ödegaard

Arsenal speelde al zes jaar niet meer in de Champions League, maar heeft nu uitstekende papieren om terug te keren op het miljardenbal. Ook de hoofdpersoon zelf, die voor 35 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid, is dolgelukkig in Londen. "Hier is nu duidelijk iets bijzonders aan de hand", aldus de Noor. "Dat voel je in de hele club. We bouwen aan iets bijzonders. Het is een groep spelers die van elkaar houden en die graag samen voetballen."

De spelvreugde straalt van Ödegaard af. "Het is leuk om hier in dit team te spelen. We zijn een groep die elkaar goed kent. We worden steeds beter en het systeem wordt steeds beter. Het loopt nu heel goed. We begrijpen elkaar beter en het team werkt heel goed. Dan is het voor mij ook makkelijker om er goed uit te zien."

Ook zijn manager Mikel Arteta kon niets dan tevreden zijn. "Martin was weer geweldig vandaag, in elk aspect van het spel... wat hij moest doen om te verdedigen, toen we hoog en diep drukzetten, in de opbouwfase, in het laatste derde deel, de manier waarop hij het spel las en leidde wanneer hij nodig was', aldus de lovende Arteta. "Hij heeft een lange weg afgelegd sinds zijn komst, hij toont nu grote volwassenheid en verantwoordelijkheid op het veld: hij maakt de andere spelers beter."