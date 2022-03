‘Xavi krijgt sowieso topaankoop: Barça contacteert alternatief voor Haaland’

Maandag, 14 maart 2022 om 11:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:35

Barcelona beschouwt Mohamed Salah als het belangrijkste alternatief voor Erling Braut Haaland, zo meldt AS. Joan Laporta heeft Xavi minimaal één absolute topaankoop beloofd voor in de aanval. Salah wil zijn medio 2023 aflopende contract bij Liverpool niet verlengen en heeft voorzichtig positief gereageerd op de toenaderingspoging van Barça, zo klinkt het.

Laporta en Xavi willen komende zomer een garantie op doelpunten binnenhalen. Hoewel Salah geen nummer 9 is, is de 29-jarige Egyptenaar in de ogen van Barcelona minimaal goed voor dertig goals per jaar. Fabrizio Romano maakte afgelopen vrijdag openbaar dat Salah een contractvoorstel van Liverpool heeft afgewezen. In het laatste gesprek in december maakte de topscorer van de Premier League duidelijk niet akkoord te gaan met het aangeboden salaris.

Hoewel Salah gepolst is, blijft Haaland de topprioriteit van Laporta. De spits van Borussia Dortmund is acht jaar jonger dan Salah, maar de concurrentie om zijn handtekening is enorm. Zondag temperde de voorzitter van Barcelona de verwachtingen al. "Zelfs met de beste financiële positie ter wereld zullen we sommige deals simpelweg niet sluiten", aldus Laporta bij het kampioensfeest van het vrouwenelftal van Barcelona. "We sluiten geen enkele deal af die de club verder in gevaar brengt."

Raphinha

Barcelona heeft ook Raphinha op zijn verlanglijst staan, voegt Romano maandag toe. De sterspeler van Leeds United wordt ook gevolgd door Liverpool en Chelsea. Barça heeft al gesproken met Deco, oud-middenvelder van de club en nu zaakwaarnemer van Raphinha. Voorlopig zijn er nog geen gesprekken gevoerd met Leeds United, dat de Braziliaan hierna nog twee seizoenen vast heeft liggen. De aanvaller staat dit seizoen op 7 goals en 3 assists in 29 Premier League-duels.

César Azpilicueta

Barcelona moet César Azpilicueta van het lijstje strepen, zo meldt Marca. De Catalanen probeerden al maanden om de 32-jarige verdediger transfervrij over te nemen van Chelsea, maar volgens de Spaanse krant is dat nu niet meer mogelijk. Een clausule in het contract van Azpilicueta zou zijn geactiveerd toen de vleugelverdediger zijn dertigste wedstrijd van het seizoen speelde. Barça liet eerder al weten geen transfersom te zullen betalen voor Azpilicueta en is dus afgehaakt. Wel gaan de Catalanen naar alle waarschijnlijkheid ploeggenoot Andreas Christensen en AC Milan-middenvelder Franck Kessié transfervrij inlijven.