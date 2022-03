Transfergeweld in Catalonië en Merseyside

Barcelona wil Riqui Puig inzetten als wisselgeld voor Adama Traoré. De middenvelder van Barcelona krijgt maar mondjesmaat speeltijd in Camp Nou, en moet het prijskaartje van Traoré van dertig miljoen flink naar beneden brengen. (90min)

(AS)

Ángel Di María wil vertrekken bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse vleugelaanvaller zinspeelt op een transfervrije overtrap naar zijn oude club Benfica, daar zijn contract komende zomer afloopt. (AS)

Ook de vleugelverdediger zelf zou niet onwelwillend tegenover een overstap naar Italië te zijn, daar hij ontevreden is over zijn hoeveelheid speeltijd bij Barcelona.

In Liverpool volgt men nauwgezet de ontwikkelingen rondom Dests collega Gavi. The Reds wil vaart maken met het activeren van zijn vertrekclausule van 49,8 miljoen euro activeren, voordat deze zich begin juli verdubbelt. (Mundo Deportivo)