‘Erik ten Hag framet en doet badinerend: kwalijk, lichtzinnig en gevaarlijk’

Maandag, 14 maart 2022 om 10:34 • Laatste update: 11:32

Hugo Borst is absoluut niet te spreken over de manier waarop Erik ten Hag de laatste weken spreekt over de journalistiek. De columnist van het Algemeen Dagblad haalt hard uit naar de trainer van Ajax, die vrijdag weigerde om zich uit te spreken over zijn voormalig speler Quincy Promes. "Ten Hag framet journalisten. Dat is kwalijk, lichtzinnig en gevaarlijk", aldus Borst maandag in de krant.

Door nieuwe onthullingen in de media over Promes werd Ten Hag vrijdag na de zege van zijn ploeg tegen SC Cambuur (2-3) gevraagd naar de vermeende poging tot moord, die de aanvaller van Spartak Moskou bekent in getapte gesprekken. Ten Hag hield eerder nog vol te geloven in de onschuld van de huidige aanvaller van Spartak Moskou, maar zocht nu de confrontatie met de journalisten en deed alsof zijn neus bloedt. "Jij bent ervan op de hoogte dat er getapt is? Dit zegt de NOS, maar ik wacht het oordeel van de rechter af”, reageerde Ten Hag voor de camera van de genoemde omroep. De telefoongesprekken werden overigens niet door de NOS, maar door Nieuwsuur naar buiten gebracht.

Borst vindt de uitspraken van Ten Hag onverstandig. De columnist vraagt zich af of de trainer van Ajax oog heeft voor 'het verhardende journalistieke klimaat' in Nederland. "Staat hij wel stil bij deze jammerlijke ontwikkeling?", aldus Borst. "Vorige week zei Ten Hag dat ze bij de NOS een verkeerde vertaling hadden gemaakt van een interview dat Dusan Tadic had gegeven." Tadic zei in het Servisch tegen de NOS dat het hem 'niet interesseert' wat Marc Overmars gedaan heeft, maar krabbelde later terug. "Maar de vertaling klopte wel degelijk. Dat is gecheckt, gedubbelcheckt. Wat Ten Hag had beweerd, klopte niet."

En vrijdag deed Ten Hag iets vergelijkbaars over de zaak-Promes. "Ten Hag noemde drie keer badinerend de NOS, alsof ze nepnieuws brengen. Hij diskwalificeert de journalistiek omdat de waarheid hem, naïeve gelovige van de oprechte medemens Promes, dwarszit." Borst trekt spijkerharde conclusies. "Ten Hag framet journalisten. Dat is kwalijk, lichtzinnig en gevaarlijk. Hij is medeverantwoordelijk voor een voedingsbodem dat journalisten niet worden geloofd. Met alle gevolgen van dien."