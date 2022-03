Driessen voorziet problemen: ‘Hij is niet goed genoeg meer voor Ajax’

Maandag, 14 maart 2022 om 09:34 • Tom Rofekamp

Valentijn Driessen vindt dat Nicolás Tagliafico (29) over zijn top heen is. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf was de linksback van Ajax met een persoonlijke fout debet aan de 2-2 van Patrick Joosten in het duel met SC Cambuur (2-3) en laat hij al langere tijd het gewenste niveau niet meer zien. Wel is Driessen te spreken over Ryan Gravenberch, wiens sterke optreden tegen Cambuur een wisseling op het middenveld zou suggereren.

Ajax stond bij rust in Leeuwarden op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Dusan Tadic en Sebastién Haller. Driessen zag de Amsterdammers een goede eerste helft op de mat leggen, maar was van het tweede bedrijf allerminst onder de indruk. "Die tweede helft gaven ze het weer volledig uit handen", oordeelt Driessen in het programma Telesport van De Telegraaf. "En niet voor de eerste keer. Dat zorgt natuurlijk voor problemen richting Benfica, dat neem je mee."

?? Ajax geeft weer een 2-0 voorsprong weg! Ontstappen de Amsterdammers weer?!#camaja pic.twitter.com/rkV2xVQi6S — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2022

Driessen wijst twee schuldigen aan die volgens hem persoonlijk verantwoordelijk waren voor de Amsterdamse tegentreffers. "Bij de een (de 1-2 van Issa Kallon, red.) lette Davy Klaassen niet goed op en Tagliafico - dat hebben we eerder ook al gezegd - die is niet goed genoeg meer voor Ajax. Dat bleek nu ook tegen Cambuur. Hij liet zich al twee keer eerder in de maling nemen en de derde keer schoof hij hem zo bij Mitchel Paulissen in de voeten, die op Patrick Joosten gaf, die de 2-2 maakte."

Toch zag Driessen een lichtpuntje in de vorm van Gravenberch, die als vervanger van de zieke Edson Àlvarez een sterke indruk maakte en in blessuretijd de 2-3 met een fabelachtig afstandsschot tegen de touwen schoot. "De rol die hij nu heeft, vind ik zijn beste als middenvelder, op de positie van Álvarez", aldus Driessen. "Gravenberch kan verschrikkelijk goed voetballen, dat heeft hij voor op hem. En dat verdedigen deed hij nu ook heel goed tegen Cambuur. Als je hem daarop wijst, kan hij een veel betere uitvoering van Àlvarez zijn."