Dilemma dient zich aan in Rotterdam-Zuid: ‘Hij blijft wel leveren’

Maandag, 14 maart 2022 om 08:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:47

Het definitieve aantrekken van Cyriel Dessers lijkt een utopie te zijn voor Feyenoord. De Belgische huurling van Racing Genk groeide zondag tegen PEC Zwolle voor de zoveelste keer uit tot het goudhaantje, door in de slotfase de bevrijdende 1-2 binnen te schieten. Het Algemeen Dagblad schrijft daags na de zege dat de vraagprijs van echter te gortig is voor de Rotterdammers; een mening die ook trainer Arne Slot deelt.

'Dessers blijft leveren' prijkt de kop in het Algemeen Dagblad, na het eerste doelpunt van de spits als basisspeler in de Eredivisie. Dessers kan komende zomer voor iets meer dan vier miljoen definitief worden overgeheveld naar De Kuip, maar technisch directeur Frank Arnesen gaf eerder al aan dat bedragen in die range een moeilijk verhaal worden voor Feyenoord. "Zeker niet voor iemand die bankzitter is", voegde Arnesen daaraan toe.

De komst van Dessers lijkt mogelijk te zijn als Feyenoord toegeeft aan het voorstel van enkele grote investeerders, waar de club echter niet aan wil toegeven. De investeerders zijn bereid om Feyenoord van een kapitaalinjectie te voorzien, mits de raad van commissarissen op de schop gaat, er andere bestuursleden bij grootaandeelhouder Stico komen en men er alles aan gaat doen om eigenaar te worden van De Kuip. Ook Slot lijkt daarom niet veel fiducie in het aantrekken van Dessers te hebben: "Maar wie weet, soms kan het via een omweg", zegt de trainer met een kwinkslag na afloop van het duel in Zwolle.

Slot vond Dessers, die ook in het midweekse duel met Partizan Belgrado (2-5) al tot scoren kwam, overigens niet goed voor de dag komen tegen PEC. Willem van Hanegem deelt die mening. "Iedereen roept om Dessers, maar verder was ook wat hij liet zien wel heel erg matig", schrijft de columnist daags na het duel. 'Supersub' Dessers staat dit seizoen over alle competities op 12 treffers uit 34 wedstrijden voor Feyenoord, waarvan liefst 23 (!) als invaller.