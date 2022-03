Van Hanegem is vernietigend en begrijpt fluitconcerten: ‘Na dat gejammer’

Maandag, 14 maart 2022 om 07:56 • Tom Rofekamp

Willem van Hanegem ergert zich aan de manier waarop Lionel Messi erbij loopt bij Paris Saint-Germain. De columnist schrijft maandag in het Algemeen Dagblad dat hij zich daarom 'iets kan voorstellen' bij de fluitconcerten van de eigen aanhang jegens de Argentijn, tijdens het duel met Girondins Bordeaux (3-0). Net als Messi kan ook de gehele selectie van PSG op flinke kritiek rekenen van Van Hanegem.

Messi werd - net als collega-vedette Neymar - getrakteerd op boegroep en gefluit wanneer hij aan de bal kwamen. "Ik kan mij daar nog iets bij voorstellen ook", schrijft Van Hanegem over de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar. "Messi is een geweldenaar geweest, de beste speler ter wereld. Maar dat gejammer bij zijn vertrek uit Barcelona en dan voor een godsvermogen naar Paris Saint-Germain gaan en er vervolgens zo bij lopen; het irriteert mij ook."

PSG fans are booing Messi and Neymar early into the game.. pic.twitter.com/kuB8aL7mi7 — smritz???? (@prix_lfc_fcg) March 13, 2022

"Net zoals Neymar er niets van maakte tegen Real Madrid", vervolgt Van Hanegem over het duel in de achtste finale van de Champions League, waar de Spanjaarden met 3-1 zegevierden. Van Hanegem begrijpt de woede van les Parisiens over het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie, maar vindt dat de hand ook in eigen boezem gestoken kan worden. "Ze willen maar opbouwen en tikjes geven aan iemand die dichtbij staat. Ze verspelen met dat geklooi nu het gedroomde succes in de Champions League."

Luis Suárez, die het duel tussen PSG en Girondins Bordeaux live op televisie volgde, zag het denigrerende gedrag van de fans jegens Messi en Neymar, en stak zijn voormalig ploeggenoten een hart onder de riem op Instagram. ""Zoals altijd is voetbal kort van geheugen", schreef de Uruguayaan bij een foto samen met zijn twee ex-collega's. "Hou zo veel van jullie!" Neymar deelde later de Story, maar voegde geen tekst meer aan de woorden van Suárez toe.