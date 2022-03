Spaanse media én Cruijff steken loftrompet: ‘Als een ketchupfles’

Maandag, 14 maart 2022 om 07:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:23

Het optreden van Ousmane Dembélé in het duel met Osasuna heeft alom voor bewondering gezorgd in de Spaanse media. De vleugelaanvaller van Barcelona startte voor de tweede maal op rij in de basis in LaLiga en tilde met twee assists in de 4-0 overwinning zijn seizoenstotaal op naar zeven. Daarnaast zagen de media ook een overtuigende Ferran Torres, die een opvallende ketchupmetafoor van Ruud van Nistelrooy aanhaalden.

In een flitsende eerste helft van Barcelona stond Dembélé met een splijtende steekpass aan de basis van de 2-0 van Ferran Torres. Niet veel later promoveerde Pierre-Émerick Aubameyang een lage voorzet van Dembélé tot de 3-0. Daarmee klom de Fransman, die deze zomer uit zijn contact loopt bij de Catalanen, met zeven assists in LaLiga over voormalig lijstaanvoerder Jordi Alba heen.

Het staal al 2-0 ?? De man die zo moeilijk scoort, maakt er nu twee in amper 20 minuten ?? Speciale aandacht naar de Messiaanse assist van Ousmane Dembélé ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaOsasuna pic.twitter.com/geec0G0bju — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2022

"Wat een klasse, wat een visie", schrijft Marca, dat Dembélé verder 'magische voeten' aanschrijft. "Waar hij naar kijkt, krijgt hij de bal ook, als hij dat wil. Wie fluit hem nu nog uit?" Mundo Deportivo doopte het duel met Osasuna tot 'Dembélé's festival', terwijl Sport het optreden van de 27-voudig Frans international beloont met een 8. "Altijd onvoorspelbaar", luidt het oordeel van laatstgenoemde krant over Dembélé.

AS zag de veelbesproken aanvaller de achterhoede van Osasuna 'onthechten', en heeft tevens lovende woorden over het optreden van Ferran Torres, die zowel de openingstreffer als de 2-0 verzorgde. "Ruud van Nistelrooy vertelde Gonzalo Higuaín ooit om zich niet druk te maken over zijn doelpuntendroogte. Dat het 'als een ketchupfles is, waar soms niks uitkomt, maar als dat wel gebeurt, het er opeens uit spuit.' Nu moet Barcelona de ketchup doseren en ervoor zorgen dat het er regelmatig uitkomt."

Ook Jordi Cruijff zag een sterk optreden van de club waar hij technisch adviseur is. Ook hij lichtte Torres en Dembélé uit. "Er was meer rumoer buiten dan binnen de club", zei hij over eerstgenoemde. "Wanneer iemand kansen krijgt, materialiseert hij ze. Niemand binnen de club had enige twijfel." Cruijff zag ook Dembélé een uitstekend wedstrijd spelen, 'net als veel spelers die hun contracten laten aflopen en op zoek zijn naar een beter contract'. "De situatie over zijn verlenging is niet makkelijk", vertelt Cruijff verder. "Ik denk dat het meest belangrijke is dat hij het team blijft helpen, de rest zal de toekomst uit moeten wijzen."