Afellay: ‘Hij heeft zich positief onderscheiden, mag ook weleens gezegd worden’

Maandag, 14 maart 2022 om 01:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 01:26

Ibrahim Afellay is onder de indruk van het optreden van Joël Drommel in de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV (0-1). Na een serie van zes wedstrijden met telkens minstens een tegendoelpunt hield de keeper zondag zijn doel schoon bij PSV. Hij hield zijn ploeg op twee cruciale momenten op de been, merkt Afellay zondagavond op bij Studio Voetbal.

Afellay was dit seizoen geregeld kritisch op Drommel en riep hem in december nog uit tot de grootste teleurstelling van de eerste seizoenshelft. "Maar ik moet zeggen dat Joël Drommel zich positief heeft onderscheiden. Dat mag ook weleens gezegd worden", vertelt de analist over de wedstrijd in Utrecht. Afellay toont beelden van een minuut in de dertigste minuut: Anastasios Douvikas zette Remco Balk vrij voor het doel met een steekpass door de as van het veld, maar Drommel kwam op tijd zijn doel uit en claimde de bal.

Het uitkomen van Joël Drommel is te zien vanaf minuut 3:10, de redding op de kopbal vanaf minuut 6:00.

”Hier komt hij echt goed uit, overtuigend. Daar gaat het om, die overtuiging.” Afellay is tevens onder de indruk van een redding van Drommel op een kopbal van Mike van der Hoorn aan het begin van de tweede helft. “Hiermee redt hij gewoon de wedstrijd voor PSV. Dit is normaal gesproken een goal.” De voormalig middenvelder wordt in de uitzending ook gevraagd naar de ontwikkeling van Joey Veerman. In zijn ogen komt Veerman niet in aanmerking voor het Nederlands elftal.

"Dat vind ik veel te vroeg. Die jongen heeft net een transfer gemaakt naar PSV. Hij is natuurlijk goed begonnen, maar dat zijn wedstrijden tegen de kleine jongens van de competitie", stelt Afellay. In de Conference League-wedstrijden tegen Maccabi Tel Aviv en FC Kopenhagen werd volgens de analist duidelijk dat Veerman nog 'behoorlijk wat stappen' moet zetten. "Dan heb je het over de Conference League en dat is al niet de competitie waar PSV in hoopte te spelen. Dat was de Champions League of in het slechtere geval de Europa League. Veerman had heel veel moeite in de Conference League."