Van der Vaart presenteert zijn ideale Oranje-opstelling tegen Duitsland

Maandag, 14 maart 2022 om 00:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:31

Rafael van der Vaart heeft zijn ideale opstelling bepaald voor het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Duitsland. Bij Studio Voetbal werd Van der Vaart gevraagd om een opstelling te maken met een vijfmansachterhoede, ervan uitgaande dat Louis van Gaal tegen grote voetballanden kiest voor vijf verdedigers. Oranje treedt op zaterdag 26 maart en dinsdag 29 maart aan tegen respectievelijk Denemarken en Duitsland.

Van der Vaart kiest voor Justin Bijlow onder de lat, met Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Daley Blind voor zich. Voor verdedigers als Jurriën Timber, Owen Wijndal, Tyrell Malacia en Nathan Aké ruimt hij dus geen basisplek in. Voor de achterhoede vormen Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong het centrale blok, waardoor geen plek is ingeruimd voor Davy Klaassen of Marten de Roon.

"Koopmeiners speelt heel veel ballen echt naar voren en ontwikkelt zich waanzinnig bij Atalanta", verklaart Van der Vaart de basisplek van de voormalig AZ'er. Pierre van Hooijdonk vraagt zich af of Koopmeiners en Frenkie de Jong niet te veel in dezelfde zones op het veld spelen. "Ik vind dat Frenkie tegenwoordig wat aanvallender speelt en meer in scoringspositie komt", reageert Van der Vaart daarop.

"Koopmeiners is iemand die vaak de ballen haalt en doorspeelt. Omdat we geen nummer 10 hebben, heb ik liever twee spelers op het middenveld die allebei de bal tussen de linies aan elkaar kunnen geven", aldus Van der Vaart, die Georginio Wijnaldum opstelt als aanvallende middenvelder. Die krijgt de voorkeur boven Steven Berghuis. Van der Vaart overwoog wel om Berghuis op die positie op te stellen.

"Daar heb ik ook over nagedacht. Wijnaldum heeft altijd goed gefunctioneerd in combinatie met Depay. Als het niet lukt, kun je Berghuis daar neerzetten", concludeert Van der Vaart, die kiest voor Depay met Donyell Malen in de voorhoede. Van Gaal maakte eerder deze maand zijn dertigkoppige voorselectie bekend. De meest opvallende namen daarin waren die van Jordy Clasie en selectiedebutant Jeremie Frimpong. Deze week hakt Van Gaal de laatste knopen door: de definitieve selectie wordt vrijdag bekend.

De opstelling van Rafael van der Vaart: Bijlow; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Van Dijk, Blind; F. De Jong, Wijnaldum, Koopmeiners; Malen, Depay