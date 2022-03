Studio Voetbal heeft nieuws over Promes: ‘Ajax moest weten dat er iets speelde’

Maandag, 14 maart 2022 om 00:04

De politie heeft in 2020, nog voor het steekincident in Abcoude, gesprekken gevoerd met Quincy Promes over zijn contacten in het criminele milieu, zo meldt Jeroen Stekelenburg zondagavond tijdens een uitzending van Studio Voetbal. Volgens de verslaggever van de NOS is bij een van deze gesprekken ook algemeen directeur Edwin van der Sar aanwezig geweest. “Dat er wat speelde, dat moet Ajax hebben geweten”, aldus Stekelenburg.

“Er waren wel wat aanwijzingen”, zo luidt het antwoord van Stekelenburg wanneer hij door presentator Sjoerd van Ramshorst wordt gevraagd in hoeverre Ajax op de hoogte was dat Promes zich op het verkeerde pad begaf. “Ajax is een van de clubs, er zijn meerdere clubs die voeren zogeheten bewustwordingsgesprekken. Dat is in algemene zin en doen ze met de hele selectie om ervoor te zorgen dat ze voetballers zo goed mogelijk voorlichten. Je bent kwetsbaar, jong en hebt opeens veel geld, dus je bent opeens heel aantrekkelijk in een bepaald milieu om contact mee te leggen.”

Volgens Stekelenburg vinden zulke gesprekken ook gerichter plaats. “De politie heeft weleens spelers op het oog waarvan ze denken dat hij contacten heeft in het foute milieu”, zegt de tafelgast bij Studio Voetbal. “Dat is ook met Quincy Promes gebeurt in 2020, nog voor het steekincident. Bij een van die gesprekken is ook algemeen directeur van Ajax, Edwin van der Sar, aanwezig geweest. Dat er wat speelde dat moet Ajax hebben geweten. Dat het zo erg was, dat kon natuurlijk niemand weten als je dan hoort wat er deze week allemaal naar buiten is gekomen.”

Nieuwsuur bracht afgelopen week transcripties van telefoongesprekken naar buiten waarop Promes in meerdere gesprekken met zijn familie bekende dat hij zijn neef in juli 2020 wilde doodsteken. De Telegraaf meldde vervolgens vrijdag dat Promes werd afgeluisterd omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Stekelenburg wil echter niet de suggestie wekken dat Ajax van alle criminele activiteiten wist. “Nou ja, het ligt eraan in welke mate”, stelt hij. “We moeten niet de suggestie wekken dat Ajax die steekpartij kon zien aankomen. Maar het is duidelijk dat Promes zich omringde met figuren waarvan Ajax dacht: dat hebben we liever niet.

Erik ten Hag reageerde vrijdagavond na het duel met SC Cambuur (2-3 winst) op de laatste ontwikkelingen. De trainer zei ‘diep bedroefd’ te zijn door de situatie waarin Promes ‘verzeild is geraakt’. De verslaggever van de NOS onderbrak Ten Hag door te stellen dat ‘het niet zomaar gebeurt dat je telefoon wordt afgetapt’. “Daar ben jij van op de hoogte? Dit zegt de NOS, maar ik wacht het oordeel van de rechter af”, reageerde Ten Hag. "Ik weet niet hoe de NOS het weet. Ik denk niet dat de NOS de rechterlijke macht is.” Van der Vaart vindt de uitspraken ‘heel raar en dommig overkomen’. “Iedereen weet wat er gebeurd is. Dan komen ook nog eens de telefoontaps. Dat komt niet zomaar in het nieuws. Dan kun je heel anders reageren dan hij nu doet.”

Van Hooijdonk trekt de vergelijking met de reactie van Ten Hag over een interview dat Dusan Tadic onlangs gaf over het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars. Volgens Ten Hag werden de uitspraken van Tadic toen niet goed vertaald naar het Nederlands, waardoor de indruk ontstond dat de ontstane situatie bij Ajax hem niet interesseerde. “Toen had de NOS het ook al gedaan. Ten Hag verwoordde zich fantastisch met betrekking tot het grensoverschrijdend gedrag, maar als je dit hoort, ben je van de realiteit vervreemd.”