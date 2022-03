Perez kritisch: ‘Hij zit in een gigantische vormdip, het is onzekerheid'

Zondag, 13 maart 2022 om 23:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:43

Volgens Kenneth Perez ontberen de wisselspelers van Ajax kwaliteit. De analist is van mening dat Devyne Rensch in een enorme vormdip zit, terwijl Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico hem tijdens de 2-3 overwinning tegen SC Cambuur ook niet konden overtuigen. “Je hoort vaak dat Ajax een bank heeft van hier tot Tokio aan kwaliteit, maar dat is misschien niet helemaal waar”, aldus Perez.

“Het verval in de eerste helft naar de tweede helft was natuurlijk heel erg groot en sowieso is Ajax natuurlijk wel in een dipje gekomen”, zegt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend. “Misschien kun je het niet helemaal los zien van de wisselingen van een aantal spelers. Het is toch wel frapant dat Onana, die een betere keeper is dan Pasveer, zoveel goals tegen heeft gekregen. Dan kun je misschien wel zeggen: ‘Ja, hij is een betere keeper.’ Maar misschien zet Pasveer het beter neer, waardoor er van tevoren geen problemen zijn.”

Spelers die dit seizoen op weinig minuten kunnen rekenen en tegen Cambuur de kans kregen zich te laten zien, konden Perez niet bekoren. “Rensch zit in een gigantische vormdip, als hij moet spelen is het onzekerheid troef”, aldus de analist. “Hij speelt heel matig. Tagliafico kreeg een kans in de basis, maar dat pakte ook niet heel lekker uit. Schuurs hebben we gezien, hij was zeer onzeker. Je hoort vaak dat Ajax een bank heeft van hier tot tokio met kwaliteit, maar dat is misschien niet helemaal waar.” Volgens Perez is het echter logisch dat de spelers die minder aan bod komen niet het gewenste niveau halen. “Die jongens spelen ook weinig. Het is ook veel gevraagd als je vier of vijf weken niet hebt gespeeld en in het elftal moet komen en mee moet gaan in het niveau.

“Het is gewoon heel lastig, want waar maakt Tagliafico als hij niet speelt?”, vervolgt Perez. “Hij valt dan in de laatste tijd, maar heeft daarvoor heel lang niet gespeeld, ook niet bij Jong Ajax. Onana heeft natuurlijk ook al lang niet meer gespeeld. Het is wel grappig om te zien dat we Onana allemaal een betere keeper vinden dan Pasveer, maar Pasveer heeft het toch echt uitstekend gedaan en krijgt weinig goals tegen. Van Brian Brobbey, die in de 85ste minuut als invaller binnen de lijnen kwam, was Perez echter wel onder de indruk. “Brobbey viel echt heel goed in. Die kopbal had hij mogen maken, maar hij is geen goede kopper. Hij was balvast en hij draait weg. Er gebeurt iets. Het is een verbetering ten opzichte van wanneer je Danilo erin moet zetten.”