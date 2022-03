Manchester City-eigenaar wil ook Nederlandse profclub in handen krijgen

Zondag, 13 maart 2022 om 22:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:17

NAC Breda staat in de 'nadrukkelijke belangstelling' van de City Football Group, zo meldt Voetbal International zondagavond. Op dit moment vallen meerdere clubs onder het voetbalbolwerk, waaronder Manchester City, Lommel SK, Troyes en New York City FC. De banden tussen NAC en de City Football Group zijn goed, want de club uit de Keuken Kampioen Divisie werkte in het recente verleden samen met Manchester City.

Vertegenwoordigers van de City Football Group willen komende week afreizen naar Breda om te interesse te concretiseren. Het steenrijke concern uit Abu Dhabi, dat onder leiding staat van Mansour bin Zayed Al Nahyan, heeft op dit moment clubs in negen landen in handen: Australië, België, China, Engeland, Frankrijk, India, Japan, Spanje, Uruguay en de Verenigde Staten. Nederland zou dus het tiende land kunnen worden waar de City Football Group actief wordt. NAC hoopt spoedig terug te keren in de Eredivisie, maar staat slechts negende op het tweede niveau.

NAC en Manchester City sloten in april 2016 een samenwerkingsovereenkomst. Voor vijf seizoenen mocht de club uit Breda kosteloos beschikken over vier tot zes spelers, die op huurbasis overkwamen uit Manchester. Het doel was om de spelers te laten rijpen in Nederland. Na enkele jaren werd NAC ontevreden over de aangeboden spelers uit England en Manchester City was klaar met het gevoerde beleid in Breda. Onder aanvoering van directeur Mattijs Manders werden de banden vervolgens weer aangehaald en versterkt.