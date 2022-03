Xavi zet alle Nederlanders op de bank in competitiewedstrijd Barcelona

Zondag, 13 maart 2022 om 20:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:39

Barcelona begint zondagavond zonder Nederlandse inbreng aan de wedstrijd tegen Osasuna. Frenkie de Jong, Luuk de Jong, Memphis Depay en de Amerikaans-Nederlandse Sergiño Dest zitten allemaal op de bank. Gerard Piqué heeft wel een basisplaats en speelt zijn 600ste officiële wedstrijd voor Barcelona. Het duel begint om 21.00 uur in het Camp Nou.

Barcelona moet het stellen zonder de geschorste Nico González. Verder zijn Alejandro Balde, Ansu Fati, Samuel Umtiti en Sergi Roberto vanwege blessures niet inzetbaar. Op de rechtsbackpositie speelt Dani Alves, die niet is ingeschreven voor de Europa League en daardoor donderdag ontbrak tegen Galatasaray (0-0). Dest is het slachtoffer van zijn rentree in de basis.

In het centrum van de defensie maakt Ronald Araújo plaats voor Piqué. Op het middenveld blijft alleen Pedri staan; ditmaal speelt hij naast Sergio Busquets en Gavi in plaats van naast Nico en Frenkie de Jong. In de voorhoede behoudt alleen Ferran Torres zijn basisplek. Donderdag speelde hij samen met Depay en Adama Traoré voorin, maar nu met Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé.

Barcelona, dat eerder dit seizoen met 2-2 remiseerde tegen Osasuna, heeft de laatste drie wedstrijden in LaLiga gewonnen. De ploeg van Xavi staat op de vijfde plek. De achterstand op nummer vier Real Betis bedraagt een punt, maar Barcelona heeft twee duels tegoed en kan zondagavond dus de vierde plek overnemen. Die resulteert aan het eind van de rit in kwalificatie voor de Champions League.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, Eric Garcia, Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres