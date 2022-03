AS Roma gaat weinig positief richting Vitesse; Napoli blijft dromen van titel

Zondag, 13 maart 2022 om 20:07 • Laatste update: 20:16

AS Roma is zondag in de laatste competitiewedstrijd voor de Conference League-return tegen Vitesse voluit moeten gaan. De ploeg van José Mourinho kwam tegen Udinese vroeg op achterstand en kon met grote moeite een gelijkspel over de streep trekken: 1-1. Eerder op de dag won Napoli van Verona (1-2), waarmee de nummer twee van de Serie A de achterstand tot koploper AC Milan verkleint tot drie punten.

Udinese - AS Roma 1-1

Roma, waar Rick Karsdorp in de basis begon, werd in de openingsfase al twee keer gewaarschuwd door Udinese en kwam na een kwartier op achterstand. Nahuel Molina profiteerde optimaal van een afgeslagen hoekschop door die van zeventien meter ineens binnen te jagen: 1-0. De schade had vlak voor rust nog groter kunnen worden, maar Rui Patrício kon een kiezelharde poging van Jean-Victor Makengo nog net tegen de lat tikken. Roma gaf vol gas en knokte zich in blessuretijd van de tweede helft naar een punt. Lorenzo Pellegrini benutte een strafschop, tot stand gekomen door een ongelukkige handsbal van Rodrigo Becão: 1-1. Marvin Zegelaar viel overigens in de tweede helft in bij Udinese.

Victor Osimhen doet het opnieuw voor Napoli! ???? De Nigeriaan weet vervolgens een fotocamera te bemachtigen om alles op de gevoelige plaat te leggen ??#ZiggoSport #SerieA #VeronaNapoli pic.twitter.com/1dq6nJLRMg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2022

Verona - Napoli 1-2

Na een behoudende openingsfase werd de ban uiteindelijk gebroken door Victor Osimhen. Matteo Politano had een afgemeten voorzet in huis op de clubtopscorer van Napoli, die van dichtbij raak kopte: 0-1. Osimhen kreeg de bal twintig minuten voor tijd vervolgens ook op een presenteerblaadje van Giovanni Di Lorenzo, waardoor hij voor zijn tweede treffer van de avond kon aantekenen. Verona wist de spanning in het laatste kwartier enigszins terug in de wedstrijd te brengen, nadat Davide Faraoni een bal fraai binnenkopte. Aanspraak op een punt maakte de thuisploeg echter niet meer, want de Italiaanse middenmoter eindigde het duel uiteindelijk met negen man. Zowel Federico Ceccherini als Faraoni mocht inrukken met een tweede gele kaart na een handsbal.