Arne Slot: ‘Ik ga er niks meer over zeggen, laat me niet uit de tent lokken’

Zondag, 13 maart 2022 om 19:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:29

Martin van den Kerkhof staat achter zijn keuze om een gele kaart toe te kennen aan Maikel van der Werff voor diens handsbal in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord (1-2). De verdediger van PEC belette de doorgebroken Bryan Linssen de doorgang. Tijdens de wedstrijd maakte een woedende Arne Slot duidelijk dat Van der Werff in zijn ogen een rode kaart had verdiend en zelfs de twitteraar achter het account van PEC was het daarmee eens.

"Laat duidelijk zijn dat ik snap dat veel mensen hier misschien liever een rode kaart zien", opent Van den Kerkhof, de scheidsrechter van dienst, in een interview met ESPN. "Ik gaf 'm niet omdat ik nog te veel twijfel had of Linssen die bal echt in balbezit krijgt en 'm zo kon meenemen dat er sprake is van een duidelijke scoringskans. Daar had ik nog te veel twijfel over en daarom gaf ik een gele kaart."

De gele kaart voor Maikel van der Werff is te zien vanaf minuut 0:44

Vlak nadat Feyenoord via Luis Sinisterra op 1-1 was gekomen, waren de Rotterdammers in de 71ste minuut op weg naar een volgende treffer. Van der Werff leek Linssen in de diepte door te laten, maar voorkwam dat door de bal met de arm te spelen. Tot grote woede van iedereen bij Feyenoord besloot Van den Kerkhof slechts tot geel. Joey Kooij had de situatie kunnen redden als VAR, maar greep tot ieders verbazing

Van den Kerkhof betwijfelt of Linssen de bal gecontroleerd zou hebben. "Dat is precies de twijfel die ik heb. Het gaat om een duidelijke scoringskans waarin een hoge mate van waarschijnlijkheid is dat hij de bal in bezit krijgt. Hij had 'm zo in zijn rug, dat ik nog te veel twijfel had of hij de bal zo zou aannemen dat hij direct voor de keeper zou staan."

Nu Van den Kerkhof de beelden heeft gezien, heeft hij geen spijt van zijn besluit. "Ik blijf er wel bij. Ik had echt een goed zicht op het veld en dat communiceerde ik ook richting de VAR. Dat was voor mij de reden om voor geel te kiezen", aldus de arbiter, die niet vindt dat Kooij hem tot de orde had moeten roepen. "Dan gaat het echt om een duidelijke fout en naar mijn mening is daar hier nog geen sprake van."

Geel of rood? ???? Martin van den Kerkhof over de veelbesproken handsbal bij #PECFEY ??? pic.twitter.com/OXQFfg485s — ESPN NL (@ESPNnl) March 13, 2022

Slot sloeg tijdens de wedstrijd tegen de dug-out aan en schreeuwde dat Linssen doorgebroken was. Na afloop houdt hij zich op de vlakte over het moment. "Dat is aan jullie om te beoordelen, daar ga ik vanaf nu niets meer over zeggen. Laat de mensen er maar iets van vinden, je gaat mij niet meer uit de tent lokken. In de wedstrijd zeg ik misschien iets, maar na de wedstrijd niet meer", maakt hij duidelijk tegenover ESPN.

Via Twitter liet PEC tijdens het duel weten de handen dicht te knijpen. "De VAR, Joey Kooij, was waarschijnlijk even nootjes aan het halen, of hij had andere beelden", aldus het officiële Twitter-account van de club. "Het leek alsof Van der Werff de laatste man was bij PEC Zwolle. Hoe dan ook, het blijft gelukkig bij geel." Door een doelpunt van Cyriel Dessers wist Feyenoord de wedstrijd alsnog te winnen.