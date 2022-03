Gelekte bekentenis van poging tot moord weerhoudt Promes niet van scoren

Zondag, 13 maart 2022 om 19:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:59

Ook nu Quincy Promes zijn vermeende poging tot moord blijkt te hebben bekend in een getapt telefoongesprek, wordt de dertigjarige aanvaller gewoon opgesteld door Spartak Moskou. Promes speelde zondag de hele wedstrijd tegen FK Krasnodar en benutte daarin een penalty. Het was echter niet voldoende voor een resultaat, ook omdat Promes in de absolute slotfase de paal raakte: 1-2 verlies.

Het gaat sportief al tijden slecht met Spartak, dat afgegleden is tot een teleurstellende negende plek in de Russische competitie. Tot overmaat van ramp werden de Moskoviten door de UEFA uit de Europa League gehaald als sanctie op de Russische invasie in Oekraïne. Deze week kwamen nieuwe feiten over de strafzaak rond Promes aan het licht. De ex-Ajacied heeft in meerdere gesprekken met zijn familie bekend dat hij zijn neef in 2020 wilde doodsteken. De aanvaller werd getapt vanwege een verdenking van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Spartak gaf opmerkelijk genoeg geen enkele reactie daarop en stelde de vleugelspits zondag dus gewoon op.

Spartak keek tegen Krasnodar, de nummer vijf van de competitie, al binnen vijf minuten tegen een achterstand aan door een fraaie vrije trap van Eduard Spertsyan. Spartak kreeg op slag van rust een penalty, toen Vladimir Iljin de bal op de arm kreeg. Promes schoof de bal van elf meter beheerst in de onderhoek: 1-1. In de 86ste minuut kreeg Krasnodar ook een strafschop, die door Spertsyan afgemaakt werd: 1-2.