Wervelend Arsenal maakt zich na zes jaar op voor comeback in CL

Zondag, 13 maart 2022 om 19:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:29

Arsenal heeft zondagavond op overtuigende wijze de cruciale plek vier in de Premier League in handen genomen. De ploeg van Mikel Arteta zette zijn ongekende vorm door tegen Leicester City, dat een verdiende nederlaag moest incasseren: 2-0. Arsenal lijkt zich op te maken voor een terugkeer in de Champions League: the Gunners staan nu al op plek vier en hebben drie (!) wedstrijden minder gespeeld dan achtervolgers Manchester United, West Ham United en Wolverhampton Wanderers. De laatste keer dat Arsenal meespeelde in de Champions League was in 2016.

De manier waarop Arsenal begon had - op het afmaken van de kansen na - nauwelijks beter gekund. Leicester kwam onder grote druk en had nog geluk dat Gabriel Martinelli op Kasper Schmeichel schoot. In de elfde minuut lag de bal er alsnog in, toen Thomas Partey bij de eerste paal ontsnapte aan de aandacht en zo een hoekschop kon binnen knikken: 1-0. De doelpuntenmaker vlamde vervolgens ook nog op de lat, terwijl Martinelli de bal opnieuw niet achter Schmeichel kreeg geschoten.

'WAUW!' ?? Brendon Rodgers telde 'm al, maar ziet dat keeper Ramsdale - net als eerder dit seizoen - zijn ploeg dwarszit ?? Wat een waanzinnige redding! ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSLEI pic.twitter.com/HLvfSvoEX7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2022

Na die openingsfase moest Arsenal zelf verdedigen en werd het op de been gehouden door Aaron Ramsdale. De doelman dwong eerst de doorgebroken Harvey Barnes in een te moeilijke hoek en had vervolgens een fenomenale redding in huis op een kopbal van diezelfde aanvaller. Zo haalde Arsenal de rust met een voorsprong, die met een nieuw ijzersterk begin in de tweede helft werd uitgebouwd.

Leicester kon een inzet van Partey uit een gevaarlijke vrije trap van uitblinker Martin Ödegaard nog van de lijn halen, maar kreeg door een VAR-ingreep een penalty tegen, omdat Caglar Söyüncü de bal met de arm beroerde. Alexandre Lacazette schoot Arsenal met een prachtige strafschop in de kruising naar 2-0. Een beslissend blok van Kieran Trippier, die zich voor een schot van Barnes wierp, zorgde ervoor dat die stand bleef staan. Enige smet op de avond voor Arsenal was het uitvallen van Bukayo Saka.