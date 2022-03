Fenerbahçe maakt grootste aantal doelpunten in één wedstrijd dit seizoen

Zondag, 13 maart 2022 om 19:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:33

Fenerbahçe heeft zondagavond in de Turkse Süper Lig een ruime zege geboekt op Alanyapsor. Sari Kanaryalar gaven in de tweede helft een 0-2 voorsprong weg, maar trokken het duel in de slotfase uiteindelijk alsnog met 2-5 naar zich toe. Dit seizoen maakte Fenerbahçe niet eerder vijf doelpunten in een competitieduel, al werd HJK in de Europa League-voorronde wel eveneens met 2-5 geklopt. Door de zege staat Fenerbahçe derde met 50 punten uit 29 duels, terwijl Alanyaspor met 46 punten blijft steken op een vijfde plaats.

Waar Alanyaspor via Efecan Karaca de eerste speldenprik van de wedstrijd uitdeelde, toonde Fenerbahçe zich halverwege de eerste helft direct efficiënt na een lange trap van doelman Altay Bayindir. Diego Rossi ontsnapte aan de verdediging en tikte de bal vervolgens over de uit zijn goal gekomen Marafona: 0-1. Chidozie Awaziem benadeelde direct na rust de thuisploeg door Miha Zajc een scoringskans te ontnemen. Scheidsrechter Volkan Bayarslan kon niet anders dan de bal op de stip leggen, waarna Mesut Özil vanaf elf meter de marge verdubbelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Alanyaspor liet zich echter niet van de wijs brengen, want luttele minuten later bracht Tayfur Bingöl de spanning in de wedstrijd terug. Nadat hij door Emre Akbaba in het strafschopgebied werd vrijgespeeld, schoot hij feilloos in de lange hoek binnen: 2-2. De bezoekers moesten halverwege de tweede helft helemaal opnieuw beginnen en weer was er een hoofdrol voor Bingöl. Bayindir wist een afstandsschot niet goed te verwerken, waardoor Bingöl uit een rebound de stand weer in evenwicht bracht. De volle buit ging uiteindelijk alsnog mee naar Istanboel. Arda Güler trof de bal na terugkoppen van Rossi van dichtbij overtuigend binnen. In blessuretijd voerde Fenerbahçe de score nog verder op via doelpunten van Dimitrios Pelkas en Mergim Berisha: 2-5.