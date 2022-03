Druk op Peter Bosz neemt gigantisch toe door ontluisterende nederlaag

Zondag, 13 maart 2022

Peter Bosz moet na zondag serieus vrezen voor zijn baan. De trainer werd met Olympique Lyon in eigen huis ongenadig afgedroogd door Stade Rennes: 2-4. Door de grote nederlaag is l'OL afgezakt tot een zeer teleurstellende tiende plaats. Enig lichtpunt voor Bosz zijn de prestaties in de Europa League, waarin donderdag nog knap werd gewonnen bij FC Porto (0-1).

Thiago Mendes liet zijn directe tegenstander Benjamin Bourigeaud in de elfde minuut in de diepte ontsnappen, waarna de vleugelspeler van Rennes de bal simpel binnen schoot: 0-1. Twee minuten later stond het al 0-2, toen Baptiste Santamaria na een half afgeslagen hoekschop van zestien meter raak schoot. Lyon kende daarna een sterkere periode, maar kon daarin niet scoren en kreeg in blessuretijd van de eerste helft een nieuwe domper te verwerken.

Nog meer problemen voor Olympique Lyon.. ?? Majer maakt er op slag van rust 0-3 van ??#ZiggoSport #Ligue1 #OLREN pic.twitter.com/OBW6SNORmj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2022

Het credo van Bosz om onder alle omstandigheden achterin te blijven opbouwen, kwam de thuisploeg duur te staan. Doelman Anthony Lopes verstuurde onder druk een te slappe pass, waarna Bourigeaud onderschepte en Lovro Majer simpel kon binnenschieten: 0-3. Een kiezelharde afstandsknal in de kruising van Martin Terrier maakte het enkele minuten na rust nog erger voor Lyon: 0-4.

Na een uur spelen zag Bosz ook zijn eigen ploeg scoren. Karl Toko-Ekambi kopte uit een hoekschop richting verre hoek, waarna Hamari Traoré de bal in eigen doel werkte: 1-4. Moussa Dembélé kon de schade met een late penalty verder beperken: 2-4.