Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech weigeren terugkeer bij Marokko

Zondag, 13 maart 2022 om 18:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:09

Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech willen niet terugkeren in de nationale ploeg van Marokko, zo laten ze allebei weten in een bericht op Instagram. De rechtsback van Ajax en de aanvaller van Chelsea publiceren zondag ieder een statement, waarin ze aangeven zich niet beschikbaar te stellen voor de play-offs voor een WK-ticket tegen Congo.

Zondag meldde bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa dat het tweetal bij de voorlopige selectie zit. Ziyech en Mazraoui waren deze winter andermaal onderwerp van gesprek, toen zij niet werden geselecteerd voor de Afrika Cup.

"Het afgelopen anderhalf jaar ben ik zonder enige uitleg niet opgenomen voor de nationale ploeg", schrijft Mazraoui op zijn pagina. "Het afgelopen anderhalf jaar heeft niemand binnen de voetbalbond of de technische staf de tijd genomen om contact met mij op te nemen en te vragen naar de redenen. Nooit eerder heb ik zo'n gebrek aan respect meegemaakt richting mij als sporter of als persoon. Het was moeilijk voor me. Ik bleef stil toen er allerlei leugens werden verspreid via de media over mij als persoon. Ik houd ervan om voor mijn land uit te komen en heb altijd alles gegeven voor de ploeg. Het is moeilijk geweest om in het afgelopen anderhalf jaar geen deel uit te kunnen maken van de ploeg."

"Daar heb ik nooit voor gekozen", vervolgt de Ajacied. "Ik geloof ten diepste dat ik dat niet verdien. Na alles wat er is gezegd en gebeurd had ik nog steeds het fatsoen om met officials van de voetbalbond in gesprek te gaan over de situatie. Dat deed ik vanwege de liefde die ik heb voor de fans en mijn land Marokko. Helaas had de bondscoach geen tijd om met mij in gesprek te gaan. Het is voor mij, als sporter en als persoon, van het grootste belang om met de bondscoach in gesprek te gaan om de misverstanden op te helderen. Met pijn in mijn hart heb ik besloten om niet voor de nationale ploeg te spelen in de volgende wedstrijd. Ik wens het team het beste en hoop jullie in de toekomst te zien."

