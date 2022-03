PEC oogst lof met tweet over onbegrijpelijk moment tegen Feyenoord

Zondag, 13 maart 2022 om 18:54 • Jeroen van Poppel

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof en VAR Joey Kooij zorgden zondagmiddag voor verbaasde gezichten tijdens de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Het arbitrale duo vond een gele kaart voldoende voor PEC-verdediger Maikel van der Werff, die de doorgebroken Bryan Linssen de doorgang belette. De reactie van PEC is alleszeggend: "De VAR, Joey Kooij, was waarschijnlijk even nootjes aan het halen, of hij had andere beelden", aldus het officiële Twitter-account van de club.

Vlak nadat Feyenoord via Luis Sinisterra op 1-1 was gekomen, waren de Rotterdammers in de 71ste minuut op weg naar een volgende treffer. Van der Werff leek Linssen in de diepte door te laten, maar voorkwam dat door de bal met de arm te spelen. Tot grote woede van iedereen bij Feyenoord besloot Van den Kerkhof slechts tot geel. Kooij had de situatie kunnen redden als VAR, maar greep tot ieders verbazing - zelfs die van PEC dus - niet in. "Het leek alsof Van der Werff de laatste man was bij PEC Zwolle", schrijft de club. "Hoe dan ook, het blijft gelukkig bij geel."

72' De VAR, Joey Kooij, was waarschijnlijk even nootjes aan het halen, of hij had andere beelden. Het leek alsof Van der Werff de laatste man was bij PEC Zwolle. Hoe dan ook, het blijft gelukkig bij geel. (1-1) #pecfey — PEC Zwolle (@PECZwolle) March 13, 2022

Ook Kees Kwakman vond het duidelijk rood. "Ja, je ziet dat Linssen erdoor is, misschien dat Kostas Lamprou er als keeper nog bij kan komen, maar dat maakt niet uit", aldus de oud-middenvelder bij ESPN. "Van der Werff doet niks anders dan zijn arm uitsteken en de bal spelen... volgens mij is dit niets anders dan het bewust ontnemen van een scoringskans. Je mag geen rekening houden met de situatie daarna", doelt Kwakman nogmaals op Lamprou, die uitkwam om Linssen eventueel te stoppen.