Cyriel Dessers redt Feyenoord met fraaie pegel tegen PEC Zwolle

Zondag, 13 maart 2022 om 18:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:54

Feyenoord heeft zondag een moeizame overwinning geboekt op PEC Zwolle. Trainer Arne Slot, die terugkeerde op het oude nest, zag zijn ploeg een 1-0 achterstand ombuigen in een 1-2 overwinning. Luis Sinisterra speelde een hoofdrol met een eigen doelpunt en een doelpunt aan de goede kant; de winnende treffer kwam op naam van Cyriel Dessers. Door de zege heeft Feyenoord een voorsprong van vier punten op AZ, dat zondag nog aantreedt tegen FC Twente.

Na de uitmuntende prestatie van Feyenoord in Servië (2-5 winst tegen Partizan Belgrado) besloot Slot niet al te veel te wijzigen: Ofir Marciano verving noodgedwongen de geblesseerde doelman Justin Bijlow, terwijl Guus Til terugkeerde van een schorsing op de plek van Jens Toornstra. Reiss Nelson en Dessers behielden voorin het vertrouwen van de coach. Bij PEC Zwolle zag Dick Schreuder na de overwinning bij Fortuna Sittard (0-1) geen reden om wijzigingen toe te passen.

Vroeg in de wedstrijd werd de doorgebroken PEC-spits Oussama Darfalou afgestopt door Marciano, waarna Feyenoord de overhand nam, zonder al te veel te creëren. Na een half uur leek Cyriel Dessers wel op weg naar een doelpunt, maar de spits vond na het omspelen van keeper Kostas Lamprou geen snelle oplossing. PEC sloeg in blessuretijd van de eerste helft toe via Bram van Polen, die de bal ietwat gelukkig voor de voeten vond en van vijftien meter vernietigend tegen de onderkant van de lat knalde. De bal ketste via de grond opnieuw op de lat en leek terug in het spel te komen. Luis Sinisterra liep de bal ongelukkig in het eigen Feyenoord-doel, maar het doelpunt kwam op naam van Van Polen, wiens poging de lijn al had gepasseerd: 1-0.

Na de rust was Feyenoord lange tijd onmachtig. Een gele kaart voor Orkun Kökçü vormde een volgende domper voor de bezoekers, daar de nummer 10 volgende week is geschorst tegen Ajax. Halverwege de tweede helft kwam Feyenoord prompt toch op gelijke hoogte. Na een worsteling om de bal in de middencirkel sprintte Sinisterra ermee weg. Hij passeerde Van Polen en waagde een schot, dat door Yuta Nakayama van richting werd veranderd en doelman Lamprou kansloos liet. Niet veel later kwam PEC goed weg toen Maikel van der Werff slechts een gele kaart kreeg voor een handsbal waarmee hij Linssen een open kans ontnam. De videoarbitrage zag geen reden om Van den Kerkhof tot de orde te roepen.

De wedstrijd werd vervolgens ongeveer dertien minuten onderbroken nadat door thuispubliek vuurwerk in het zestienmetergebied van Feyenoord werd gegooid. Marciano hield een schram over aan de ontploffingen. Na de onderbreking trok Feyenoord de wedstrijd naar zich toe. Wie anders dan Dessers trad op als redder van Feyenoord: met een venijnig schot uit de draai vond hij de linkerbovenhoek, nadat Mees de Wit weggleed. Ondanks een slotoffensief van PEC hield Feyenoord stand. Feyenoord werkt zodoende met een zege op zak toe naar de uitwedstrijd tegen Ajax, waarin een laatste poging ondernomen kan worden om terug te keren in de titelstrijd.