Ofir Marciano gewond door vuurwerk tijdens PEC Zwolle - Feyenoord

Zondag, 13 maart 2022 om 18:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:34

De wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle is zondagmiddag ongeveer dertien minuten gestaakt geweest. In de tweede helft werd vanuit het thuisvak vuurwerk in het zestienmetergebied van Feyenoord gegooid, waarna scheidsrechter Martin van den Kerkhof de spelers naar binnen leidde. Ofir Marciano, de keeper van Feyenoord, hield een schram aan zijn been over door de ontploffingen. Hij toonde die verwonding aan de arbiter.

"We krijgen net te horen dat Marciano een schram op zijn been heeft door het vuurwerk, wat natuurlijk ongelooflijk is", zegt presentatrice Aletha Leidelmeijer van ESPN. "Het is verschrikkelijk kansloos. Ze gaan naar binnen." Kees Kwakman is verbijsterd. "Het is niet te geloven. Het is zo'n mooie wedstrijd, ook voor de PEC-supporters. PEC zit nog vol in de wedstrijd. Omdat Senesi dan een overtreding maakt en ze het geel vinden, gooien ze vuurwerk."

"Het zijn gewoon één of twee gasten. Je wordt er stapelgek van, iedere keer", aldus Kwakman. De stadionspeaker van PEC riep de supporters vervolgens op om de ploeg op de best mogelijke manier te steunen. Na ongeveer dertien minuten werd de wedstrijd hervat. Op het moment van de staking stond het 1-1 door een eigen doelpunt en een doelpunt aan de goede kant van Luis Sinisterra.

"Ik denk dat het voor PEC gunstiger is om even naar binnen te gaan, want Feyenoord had echt iets veranderd. Je zag dat ze na de 1-1 beter in het spel kwamen", aldus Kwakman. "Misschien was er bij PEC ook sprake van een stukje vermoeidheid, omdat ze enorm veel moeten geven om dit voor elkaar te krijgen. Nu kunnen ze de ploeg misschien wat anders neerzetten." Eerder dit seizoen werd tijdens wedstrijden als SC Cambuur - FC Utrecht, FC Utrecht - Vitesse en Vitesse - Sparta Rotterdam al vuurwerk op het veld gegooid.