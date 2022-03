Basisspeler in alle wedstrijden van Feyenoord is geschorst tegen Ajax

Zondag, 13 maart 2022 om 18:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:13

Orkun Kökçü is geschorst voor de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord van volgende week zondag. De nummer 10 van Feyenoord incasseerde zondag in de tweede helft van het duel met PEC Zwolle een gele kaart. Het was zijn vijfde prent van het seizoen, waardoor Kökçü de eerstvolgende wedstrijd moet missen.

Acht minuten na de pauze raakte Kökçü verwikkeld in een duel met Kenneth Paal. De middenvelder van Feyenoord haakte de invaller van PEC en ontving een gele kaart van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Kökçü had dit seizoen een basisplaats in alle 25 competitiewedstrijden van Feyenoord. Daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 8 assists.

Het valt te bezien hoe trainer Arne Slot de absentie van Kökçü gaat opvangen. Jorrit Hendrix en Jens Toornstra kunnen in beeld komen als zijn vervanger op het middenveld. Overigens staan ook Tyrell Malacia en Marcos Senesi op scherp tegen PEC, maar hun eerste zorg is om een resultaat aan de wedstrijd over te houden. Op het moment van schrijven staat Feyenoord immers met 1-0 achter.