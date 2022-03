Drommel geeft ‘heel leuk interview’ na heldenrol: ‘Staat niet flink te doen’

Zondag, 13 maart 2022 om 17:32 • Rian Rosendaal

Na een serie van zes wedstrijden met telkens minstens een tegendoelpunt hield Joël Drommel zondag eindelijk weer een keer zijn doel schoon bij PSV. De doelman had tegen FC Utrecht (0-1 zege) twee sublieme reddingen, waardoor de Eindhovenaren belangrijke punten pakken in de strijd om de landstitel. De moeilijke periode heeft zeker wel wat gedaan met de doorgaans nuchtere Drommel, zo vertelt hij na afloop in gesprek met Hans Kraay junior.

"Twee belangrijke reddingen, twee hele belangrijke reddingen. ik neem aan dat je weet welke ik bedoel", legt Kraay voor aan Drommel in het interview van ESPN. "Remco Balk", antwoordt de uitblinkende PSV-doelman. "En een kopbal van Mike van der Hoorn", voegt Kraay junior daar gelijk aan toe. "En in de omschakeling maken jullie volgens mij vrij snel de 0-1." Drommel is blij dat hij zijn elftal heeft kunnen helpen, nadat hij toch geregeld met kritiek te maken heeft gehad dit seizoen. "Dat is een keer positief." De verslaggever wil daarna weten hoe erg Drommel snakte naar een goed optreden onder de lat bij PSV.

Joël Drommel had tegen FC Utrecht enkele zeer belangrijke reddingen in huis voor PSV.

"Want je gaat me niet vertellen dat het je allemaal niks heeft gedaan de afgelopen tijd?", werpt Kraay junior op. "Nee, tuurlijk niet. Je streeft hier echt elke dag naar, je leeft ervoor. Je doet er alles aan om belangrijk te zijn voor het team. En nu eindelijk pakt het vandaag goed uit, maar ik heb er lang op gewacht." Twijfels zijn er ondanks de diverse tegenslagen nooit geweest bij Drommel. "Nee, ik twijfel nooit. En ik ben iemand die hard voor zichzelf is, heel kritisch ook. En hard werken, blijven strijden en nooit opgeven. En dan komt het vanzelf."

"Het enige wat je moet denken is dat er je er volgende keer weer moet staan", benadrukt de strijdbare Drommel na de driepunter in De Galgenwaard. "En dat je het beter gaat doen en ook wil doen. Je moet echt niet twijfelen, dat is iets wat je echt niet moet doen. Zeker een keeper niet. En je moet gewoon in jezelf blijven geloven. Hard blijven werken, trainen met de juiste mensen om je heen, goed praten, en werken aan de dingen die beter kunnen." Kraay junior is benieuwd naar de verbeterpunten bij Drommel. "Ballen pakken, juiste keuzes maken, de positie in de goal. Er zijn genoeg dingen waar ik nog in kan groeien. Hoge ballen ook, in de zestien meter moet ik daarbij meer meedogenloos zijn."

?? @PSV doet goede zaken en wint in de Galgenwaard! pic.twitter.com/yqV0RBQkva — ESPN NL (@ESPNnl) March 13, 2022

"Bij FC Twente had ik dat wel meer, maar bij PSV is het heel anders. Bij Twente kreeg ik 40 ballen en hier misschien maar 2, en dan moet je er staan. Maar daar leer je alleen maar van en daar groei je ook in", voegt Drommel toe aan zijn analyse over de verschillen tussen zijn oude club en PSV. Kraay junior vraagt tot slot of de sluitpost opgelucht is na de zege in Utrecht. "Ja, nu gewoon vooruit naar aankomende donderdag (tegen FC Kopenhagen, red.). En hopelijk blijven we in de Conference League", aldus Drommel.

Cristian Willaert vindt het een 'heel leuk interview' tussen Drommel en Kraay junior. "Want deze jongen staat niet flink te doen voor die camera na een goed gekeepte wedstrijd. Hij is gewoon eerlijk", deelt de verslaggever vanuit De Galgenwaard een compliment uit aan Drommel. "Dit is exact wat wij zeiden in de rust. Er zit zoveel spanning op en mensen thuis hebben dat misschien niet in de gaten en die zien de fouten en een keeper die niet goed genoeg is voor PSV", vult analist Marciano Vink aan. "Ik denk dat alle negatieve momenten die hij heeft meegemaakt en de kritiek die er van buitenaf is gekomen. Die beklijven op zijn broze zelfvertrouwen. En de mooie momenten vergeet je eigenlijk te snel, want je bent bang om opnieuw een fout te maken. Zodat dat weer blijft hangen."