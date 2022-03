Oud-PEC Zwolle-voorzitter Gaston Sporre op 76-jarige leeftijd overleden

Zondag, 13 maart 2022 om 17:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:14

Gaston Sporre is op 76-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn oud-club PEC Zwolle zondagmiddag. De voormalig voorzitter van de Eredivisie-club was al enige tijd ziek. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord werd een minuut stilte in acht worden genomen en beide ploegen dragen zondag rouwbanden. "PEC Zwolle wenst de familie, vrienden en alle nabestaanden van Gaston veel sterkte toe dit verlies te dragen", schrijft de club.

Sporre was van 1989 tot 1998 als voorzitter aan het toenmalige FC Zwolle verbonden. "Na de redding van de club gaf Gaston als ervaren organisatieadviseur gedurende deze negen jaren met veel passie en betrokkenheid leiding aan de verdere ontwikkeling van FC Zwolle", brengt de club in herinnering. "Zo legde hij het fundament voor de huidige voetbalclub die PEC Zwolle nu is. In de jaren na zijn vertrek als voorzitter bleef hij een trouw ambassadeur en prominent boegbeeld van de club."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarna was Sporre vooral actief in het bedrijfsleven, maar hij keerde in 2013 vijf maanden terug in het voetbal als interim-directeur van sc Heerenveen. Verder was hij achttien jaar lang toezichthouder van RTV Oost, waarvan twaalf jaar als voorzitter. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Ook was hij als toezichthouder betrokken bij onder meer Afval Energie Bedrijf Amsterdam, Museum de Fundatie, Bas van de Goor Fundatie en Intermezzo Nazorgcentrum kankerpatiënten (Isala Zwolle).