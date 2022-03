Vitesse levert draak van wedstrijd af tussen duels met AS Roma in

Zondag, 13 maart 2022 om 16:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:31

Vitesse is er net als donderdag niet in geslaagd om te winnen. Drie dagen na de 0-1 nederlaag tegen AS Roma in de achtste finale van de Conference League kwam het elftal van trainer Thomas Letsch niet verder dan een redelijk bloedeloos 0-0 gelijkspel op bezoek bij Heracles Almelo. Nummer zes Vitesse had de achterstand op nummer vijf FC Twente (41 om 48 punten) kunnen verkleinen, maar slaagde daar dus niet in. Bij winst op AZ later deze zondag lopen de Tukkers zelfs verder uit.

De beginfase in Almelo was allesbehalve spannend en enerverend te noemen. Het eerste opvallende moment kwam in de zestiende minuut, toen Thomas Buitink geel kreeg voor een harde overtreding op Orestis Kiomourtzoglou. Het eerste gevaar van Vitesse kwam via een schot van Toni Domgjoni dat net naast het doel van Heracles verdween. De centrale middenvelder had kort daarvoor overigens een gele kaart ontvangen wegens een tackle op Nikolai Laursen. In de slotfase van de nogal saaie eerste helft werd de niet geheel fitte Gyan de Regt aan de kant van Vitesse vervangen door Enzo Cornelisse. In de slotminuut kreeg Laursen nog een grote mogelijkheid om de score te openen, maar de middenvelder raakte de bal verkeerd, waardoor de kans in rook opging.

Halverwege de ontmoeting in het Erve Asito besloot Frank Wormuth om Samuel Armenteros, die vorige week nog scoorde tegen PSV, en Lucas Schoofs binnen de lijnen te brengen. De spitsen Sinan Bakis en Anas Ouahim bleven achter in de kleedkamer. Na een uur spelen besloot Letsch om Loïs Openda, tegen Roma nog verantwoordelijk voor een gigantische misser voor open doel, in te brengen, om zo Vitesse meer stootkracht te geven. Bij Heracles kreeg Emil Hansson speeltijd als invaller en met zijn zijn eerste actie kreeg de Zweed een gele kaart, na een overtreding op Maximilian Wittek. Tomáš Hájek behoedde Vitesse in de 77ste minuut voor een achterstand door een knal van Giacomo Quagliata te kraken.

Luttele minuten later ging de bal langs het doel van Heracles, nadat Jacob Rasmussen een indraaiende vrije trap van Wittek had verlengd. Weer twee minuten later werd een harde schuiver van Openda onschadelijk gemaakt door doelman Koen Bucker. Quagliata kreeg nog geel, waardoor hij geschorst is voor het duel van Heracles met Heerenveen van volgende week. Armenteros werd in minuut 88 nog alleen voor doelman Markus Schubert gezet, maar de invaller had te weinig tijd om af te kunnen ronden. In blessuretijd werd Daan Huisman nog in stelling gebracht door Openda. Ook ditmaal bracht Bucker redding, waardoor het tegenvallende duel geen winnaar kreeg.