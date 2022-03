Eran Zahavi en Joël Drommel brengen PSV naar knappe zege in Utrecht

Zondag, 13 maart 2022 om 16:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:25

PSV is er zondagmiddag in geslaagd om de aansluiting met koploper Ajax te behouden. De ploeg van Roger Schmidt had het moeilijk bij FC Utrecht, maar won dankzij een doelpunt van Eran Zahavi uiteindelijk nipt en felbevochten: 0-1. Speciale aandacht zal uitgaan naar Joël Drommel, die het doel van PSV twee keer op sublieme wijze schoon hield. De Eindhovenaren staan op plek twee nu weer twee punten achter op Ajax, terwijl FC Utrecht op de zevende plek blijft bungelen en al min of meer zeker is van deelname aan de play-offs om een Conference League-ticket.

Schmidt besloot Joey Veerman en Noni Madueke na de spectaculaire 4-4 tegen FC Kopenhagen uit het basiselftal te halen: Eran Zahavi en Ritsu Doan kwamen voor het teleurstellende tweetal in de ploeg. René Hake kampte bij Utrecht met grote personele problemen: Hidde ter Avest, Mark van der Maarel, Othman Boussaid, Bart Ramselaar, Mimoun Mahi, Henk Veerman ontbraken. Dus moest de coach improviseren: linksback Djevencio van der Kust speelde als rechtsachter, Tommy St. Jago maakte zijn rentree in de basis na een zware knieblessure, en de geblesseerd geraakte Henk Veerman werd in de spits vervangen door Anastasios Douvikas.

PSV had in de eerste helft duidelijk de overhand in Utrecht, dat zich vooral beperkte tot verdedigen. Armando Obispo dacht na 22 minuten in vrijheid een hoekschop binnen te koppen, maar had buiten een prachtige reflex doelman Fabio de Keijzer gerekend. Laatstgenoemde reageerde eveneens katachtig toen Cody Gakpo op slag van rust een gevaarlijk schot van dichtbij loste. Tussen die twee momenten door liet ook de doelman aan de overzijde van zich spreken: Joël Drommel was razendsnel uit zijn doel om Remco Balk af te stoppen. De aanvaller van Utrecht was doorgebroken na een steekballetje van Douvikas.

Direct na rust zette Mike van der Hoorn uit een hoekschop een snoeiharde kopbal in, die door Drommel razendknap uit zijn doel werd geranseld. De ban werd in de 53ste minuut aan de andere kant van het veld gebroken. Ibrahim Sangaré maaide nog over een vrije bal, waarna Gakpo de aanval een vervolg gaf en de bal opnieuw laag voor het doel bracht. Sangaré deed een ditmaal bedoeld overstapje en zag Zahavi alert intikken: 0-1.

De onfortuinlijk spelende Blak wist bij een zeer kansrijk moment voor Utrecht niet bij een voorzet te komen. De Domstedelingen probeerden wel aan te zetten in de slotfase, maar werden nauwelijks gevaarlijk. Scheidsrechter Bas Nijhuis liet PSV'er Mauro Júnior wegkomen met een ongelukkige bal op de arm, die daarop werd gekopt door ploeggenoot Sangaré.