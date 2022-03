Laporta is eerlijk naar Barça-fans met antwoord op vraag over Haaland

Zondag, 13 maart 2022 om 15:52 • Rian Rosendaal

Het is nog maar de vraag of Erling Braut Haaland Borussia Dortmund na afloop van dit seizoen inruilt voor Barcelona. Voorzitter Joan Laporta is gecharmeerd van de Noorse topschutter en weet dat de supporters dolgraag een grote naam naar de club zien komen. De preses weigert echter om onverantwoorde risico's te nemen op financieel gebied, zeker ook door de moeilijkheden die de coronacrisis met zich hebben meegebracht.

"Zelfs met de beste financiële positie ter wereld zullen we sommige deals simpelweg niet sluiten", laat Laporta op het kampioensfeest van de Barcelona Vrouwen weten in gesprek met TV3 als hem wordt gevraagd naar de interesse in Haaland. "We sluiten geen enkele deal af die de club verder in gevaar brengt." Om de aandacht vervolgens te verleggen naar de aankomende transferzomer en de ambities van Barcelona. "We werken hard en ik weet dat de supporters dromen van een aantal namen, maar sommige deals zijn gewoon erg moeilijk", waakt Laporta voor teveel optimisme in het Camp Nou wat betreft volgend seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Barcelona zet vijf alternatieven voor Haaland op shortlist’

Er zijn al enkele andere spitsen gesignaleerd door Barcelona, mocht de komst van Erling Braut Haaland niet mogelijk zijn. Lees artikel

Volgens Sport heeft de technische leiding van Barcelona reeds vijf alternatieven op het oog, mocht men er inderdaad niet in slagen om Haaland naar Spanje te halen. Een van de namen die de afgelopen weken in verband is gebracht met Barcelona is Alexander Isak. Barça krijgt al langere tijd goede scoutingrapporten over de 22-jarige spits binnen. Daarentegen staan er meer kandidaten op de schaduwlijst van los Azulgrana en bovendien is Isak niet aan zijn sterkste seizoen bezig. Naast Isak worden ook Darwin Núñez (Benfica), Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) en André Silva (RB Leipzig) als mogelijk alternatief voor Haaland gezien.

Laporta wil op een gezonde manier en op een verantwoorde wijze bouwen aan het Barcelona van de toekomst, met Xavi die als trainer voor nieuwe successen moet zorgen. "Daar ligt momenteel onze prioriteit. We willen het elftal zeker versterken, maar daar gaan we geen onnodige risico's bij nemen, zeker niet als de economische situatie van de club daar slechter van wordt." Ondanks de beperkingen op financieel gebied legde Barcelona in de winterstop nog 55 miljoen euro neer voor de van Manchester City afkomstige Ferran Torres. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat men een halfjaar later een dergelijk bedrag, of zelfs meer geld, zal reserveren voor Haaland. Dortmund lijkt in ieder geval niet minder dan honderd miljoen euro te willen ontvangen voor de spits.

Joan Laporta wil geen onnodige risico's nemen om de komst van Erling Braut Haaland te realiseren.