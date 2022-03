Boegeroep richting Messi en Neymar overschaduwt 20ste zege PSG

Zondag, 13 maart 2022

Paris Saint-Germain heeft zich enigszins hersteld van de pijnlijke uitschakeling in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid. De koploper in Ligue 1, nu met twintig zeges in competitieverband, kende zondag in het eigen Parc des Princes geen enkele moeite met hekkensluiter Girondins Bordeaux: 3-0. Voorafgaand en tijdens het thuisduel werden Lionel Messi en Neymar op boegeroep en gefluit getrakteerd door boze en teleurgestelde fans van PSG. Kylian Mbappé daarentegen werd juist toegejuicht door de aanhang van de thuisclub.

De fluitconcerten vanaf de tribunes hebben waarschijnlijk te maken met de 3-1 nederlaag tegen Real van woensdag, waardoor PSG ook dit seizoen het miljardenbal niet op zijn naam zal schrijven. Desondanks beleefde de lijstaanvoerder uit Parijs een makkelijke middag op eigen veld. In de 24ste minuut zette Georginio Wijnaldum de alerte Mbappé met een slim passje van net buiten het strafschopgebied alleen voor doelman Gaëtan Poussin. Via de hand van de sluitpost vloog het schot van de spits het doel in: 1-0. Mbappé was zichtbaar opgelucht met het openingsdoelpunt voor PSG halverwege de eerste helft.

PSG verdubbelde pas na rust de voorsprong. De in het strafschopgebied opgedoken Messi bediende Neymar, die van dichtbij voor de 2-0 zorgde. Zowel Messi en Neymar toonden niet heel veel emotie na de treffer. De supporters kwamen ondanks het doelpunt wederom met boegeroep op de proppen. Na een uur spelen was alle spanning verdwenen in het Parc des Princes. Na een vlotlopende aanval, met rollen voor Messi, Neymar en Mbappé, kwam de bal uiteindelijk terecht bij Leandro Paredes. De middenvelder schoot de bal uiteindelijk in de rebound en op fraaie wijze in het dak van het doel: 3-0. PSG boekte een zeer eenvoudige zege en is weer een stap dichter bij de Franse titel. De overwinning kon het chagrijn bij de fans over het debacle in de Champions League echter niet wegnemen. Er waren zelfs bezoekers die eerder vertrokken, wat goed te zien was aan de verschillende lege plekken in het stadion.

