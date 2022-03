Uitfluiten van ‘hoerenzonen’ Neymar en Messi laat Suárez niet onberoerd

Zondag, 13 maart 2022 om 14:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:02

Luis Suárez steekt zijn vrienden en voormalig ploeggenoten Neymar en Lionel Messi een hart onder de riem op Instagram. De 35-jarige spits van Atlético Madrid zag op televisie hoe Neymar en Messi zondagmiddag door hun eigen supporters van Paris Saint-Germain uitgejouwd en uitgescholden worden. "Zoals altijd is voetbal kort van geheugen", schrijft Suárez in een Story.

"Ik ben er altijd voor jullie", vervolgt de Uruguayaan. "Hou zo veel van jullie!" Suárez plaatst die tekst bij een foto samen met Neymar en Messi, met wie hij vanaf 2014 drie seizoenen lang het gevreesde Barcelona-aanvalstrio MSN vormde. In die drie jaar maakten Messi, Suárez en Neymar in totaal liefst 364 goals voor de Catalanen. Suárez was in zijn tijd als speler van Barça buurman van Messi en bouwde een hechte band op met de clubicoon van de Spaanse grootmacht.

De Story van Suárez

De uitschakeling tegen Real Madrid in de achtste finale van de Champions League is zeer slecht gevallen bij de aanhang van Paris Saint-Germain, zo werd zondag duidelijk. Sterspelers Messi en Neymar werden in de beginfase van het thuisduel van zondag met Girondins Bordeaux bij elk balcontract uitgefloten. Zelfs nadat Neymar een doelpunt had gemaakt bleven de supporters daarmee doorgaan. De Braziliaan werd door de harde kern op de Virage Auteuil massaal uitgemaakt voor 'hijo de puta', ofwel 'hoerenzoon'.

PSG fans are booing Messi and Neymar early into the game.. pic.twitter.com/kuB8aL7mi7 — smritz???? (@prix_lfc_fcg) March 13, 2022