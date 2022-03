Laporta beticht van slecht leiderschap: ‘Om Koeman zo te behandelen... ’

Henrik Larsson kijkt met een slecht gevoel terug op het ontslag van Ronald Koeman bij Barcelona in oktober van vorig jaar. Volgens de voormalig assistent-trainer van de Catalaanse club is de Nederlandse trainer weinig respectvol behandeld door voorzitter Joan Laporta. Larsson moest samen met Koeman het veld ruimen na een tegenvallende reeks van Barcelona. Laporta koos er uiteindelijk voor om clubicoon Xavi terug te halen naar het Camp Nou als coach.

Larsson, die als speler van Barcelona de Champions League veroverde in 2006, doet tegenover het Zweedse Fotbollskanalen een boekje open over Laporta. "In het eerste seizoen (2020, 21, red.) ging alles goed, tot maart. Toen verloren we op eigen veld van Granada. Sinds die wedstrijd voelden we duidelijk minder steun van boven, nadat Laporta was teruggekeerd als voorzitter van Barcelona. We gingen na het seizoen op vakantie en wisten toen niet of we mochten aanblijven", schetst Larsson de onzekere situatie voor de technische staf van bijna een jaar geleden.

In de optiek van Henrik Larsson had Joan Laporta beter kunnen omgaan met Ronald Koeman bij Barcelona.

Laporta leek Koeman al na een seizoen te willen vervangen, maar een geschikte opvolger werd niet gevonden in de zomer van 2021. Hij kreeg dus de kans om aan een tweede seizoen te beginnen, samen met Larsson en de andere assistent-trainer, Alfred Schreuder. "Over die beslissing werden wij pas heel laat op de hoogte gesteld, dat was erg jammer. Voor mij was het niet heel erg belangrijk, maar om Ronald Koeman op zo'n manier te behandelen, dat had hij echt niet verdiend. Zeker niet na al het werk dat hij bij de club had verzet", verzucht de voormalig rechterhand van Koeman. "Hij heeft juist schoon schip gemaakt bij Barcelona, waardoor het niet juist was dat hij zolang in onzekerheid moest blijven."

Larsson kijkt ook terug op het veelbesproken vertrek van Lionel Messi bij Barcelona. De Argentijnse spelmaker bleef in 2020 op het laatste moment bij de club, om een jaar later alsnog de stap naar Paris Saint-Germain te maken. "We hadden nooit verwacht dat hij zou vertrekken. Dat hij alsnog wegging is van grote invloed geweest op de hele selectie. Dat was heel moeilijk om te accepteren, maar als trainer moet je er dan wel voor zorgen dat je gewoon je werk blijft doen. De geluiden vanuit de buitenwereld moet je gewoon negeren." Het vertrek van Messi zorgde voor nog meer onrust en onzekerheid bij onder meer Larsson.

"Er waren dagen dat we naar de club reden en niet eens wisten of het onze laatste werkdag zou zijn", vervolgt Larsson zijn terugblik op het Barcelona-verhaal. "Dat had allemaal heel makkelijk voorkomen kunnen worden als Laporta beter leiderschap had getoond", aldus de gewezen assistent, die van mening is dat Koeman ondanks alles goed werk heeft geleverd. "We haalden veel jeugdspelers bij het eerste elftal, spelers die in de toekomst grote dingen gaan laten zien bij Barcelona. Ronald heeft op die manier voor een goed fundament gezorgd."