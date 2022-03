Boze PSG-supporters fluiten Messi en Neymar uit bij elk balcontact

Zondag, 13 maart 2022 om 13:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:24

De uitschakeling tegen Real Madrid in de achtste finale van de Champions League is zeer slecht gevallen bij de aanhang van Paris Saint-Germain. Sterspelers Lionel Messi en Neymar worden in de beginfase van het thuisduel van zondag met Girondins Bordeaux namelijk bij elk balcontract uitgefloten. Kylian Mbappé, die woensdag voor het enige doelpunt van PSG tekende in Madrid, ontspringt voorlopig de dans. Hij werd zelfs toegejuicht toen zijn naam werd omgeroepen voorafgaand aan het duel in het Parc des Princes. Diezelfde Mbappé zorgde in de 24ste minuut voor de openingstreffer van de koploper.

Messi en Neymar hadden overigens ook al met boegeroep te maken toen de opstelling van PSG werd voorgelezen door de stadionspeaker. De aanvallende middenvelder en de aanvaller worden door de fans als grootste zondebokken gezien na de pijnlijke 3-1 nederlaag tegen Real van woensdagavond. De supporters van de grootmacht uit Parijs lijken ook niet blij te zijn met de aanwezigheid van Georginio Wijnaldum en trainer Mauricio Pochettino, die zijn positie bij PSG steeds meer ziet wankelen.

Mbappe getting applauded while Messi and Neymar get booed by the PSG fans lmaoooo pic.twitter.com/bAjOe6k7aw — Albi ???? (@albiFCB7) March 13, 2022

PSG kan zich na de vroegtijdige uitschakeling in de Champions League volledig richten op de Franse competitie. De landstitel lijkt gezien de voorsprong van maar liefst dertien punten op nummer twee OGC Nice slechts een kwestie van tijd te zijn. Die club zorgde er in januari overigens voor dat het avontuur van PSG in de Coupe de France als snel strandde.

Jan van Halst snapt de grote onvrede bij de supporters van PSG richting de sterspelers wel. "In alle eerlijkheid snap ik het wel", zegt de analist na afloop van het duel in de studio van Ziggo Sport. "Zo zit zeg maar de voetbalwereld in elkaar. Hoewel ik per definitie nooit vind dat je je eigen spelers moet uitfluiten. Nooit en te nimmer. Maar het was zo schrijnend en pijnlijk om te zien. Er zijn zoveel honderden miljoenen ingepompt en er wordt zo weinig geleverd door sommige spelers. Aan de andere kant: als je bij Paris Saint-Germain in de top zit, je strooit met miljoenen en je haalt Messi er nog eens bij. En Neymar loopt er rond, al heeft hij constant wat als het boven windkracht vier is."

PSG fans are booing Messi and Neymar early into the game.. pic.twitter.com/kuB8aL7mi7 — smritz???? (@prix_lfc_fcg) March 13, 2022

Van Halst denkt dat er structureel iets mis is in de selectie van PSG. "Het zijn losse eilandjes. En dan hoop je maar in zo'n topwedstrijd (tegen Real Madrid, red.) dat die topeilandjes voorin 4 of 5-0 maken. Maar zo werkt het niet, het team is nog altijd het sterkste. Dat vind ik toch wel mooi om te zien. Dit is een soort van wet, als je almaar ego's in een kleedkamer gooit, dat wordt nooit een team. Daar moet je met je aankoopbeleid ook rekening mee houden", aldus de oud-speler.