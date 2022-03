Schmidt voert twee wijzigingen door en begint met Zahavi in de spits

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Duitser voert enkele wijzigingen door en posteert onder meer Joey Veerman en Noni Madueke op de reservebank. Utrecht hoopt opnieuw een club uit de top drie pijn te doen. De ploeg van trainer René Hake geldt als absolute reuzendoder en wist dit seizoen al te winnen van Ajax en Feyenoord. PSV moet winnen om in het spoor te blijven van koploper Ajax. Het duel in Stadion Galgenwaard gaat om 14.30 uur van start.

Schmidt kan in Utrecht weer beschikken over Oliver Boscagli. De Fransman ontbrak donderdag in de Conference League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen (4-4) vanwege verkoudheid, maar keerde zaterdag terug op het trainingsveld. Hij begint op de bank, waardoor Armando Obispo het hart van de defensie vormt met Jordan Teze. Veerman wordt geslachtofferd. De middenvelder maakte tegen Kopenhagen een uiterst ongelukkige indruk en moet net als Madueke tegen Utrecht genoegen nemen met een plek op de reservebank. Philipp Mwene en André Ramalho zijn nog altijd niet inzetbaar.

"Het is heel normaal dat de buitenwacht enthousiast is op het moment dat een nieuwe speler het een aantal wedstrijden goed doet. Zelf had ik ook liever gehad dat hij die lijn tegen FC Kopenhagen had doorgezet, maar het is heel normaal dat het niet altijd lukt", zei Schmidt over Veerman. "Spelers worden ineens met het nationale team in verband gebracht of krijgen al bijna de Gouden Bal. Dat is nou eenmaal onderdeel van onze wereld. Joey kan daar heel goed mee omgaan en staat met de voeten op aarde. Het komt zeker goed met hem."

Eran Zahavi begint in de punt van de aanval. De spits was belangrijk tegen Kopenhagen, toen hij vijf minuten voor tijd voor de gelijkmaker zorgde. Ook voor Ritsu Doan is een basisplek ingeruimd. Verder valt op dat Maximiliano Romero weer bij de selectie zit. PSV is gebaat bij defensieve zekerheid. De ploeg van de jarige Schmidt wist de laatste zes duels niet de nul te houden en kreeg er tegen Kopenhagen zelfs vier tegen.

Opstelling FC Utrecht: De Keijzer; St. Jago, Van der Kust, Van der Hoorn, Warmerdam; Van Overeem, Timber, Maher; Van de Streek, Douvikas, Balk

Opstelling PSV: Drommel; Mauro, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Gutiérrez; Doan, Götze, Gakpo; Zahavi