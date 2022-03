Feyenoord incasseert fikse tegenvaller en mist Bijlow tegen PEC Zwolle

Zondag, 13 maart 2022 om 12:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:46

Feyenoord moet het zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle doen zonder Justin Bijlow, meldt het Algemeen Dagblad. De doelman kampt met een voetblessure en moet de wedstrijd tegen de ploeg van Dick Schreuder aan zich voorbij laten gaan. Bijlow, van wie niet bekend bekend is hoe ernstig de kwetsuur exact is, wordt in Zwolle vervangen door Ofir Marciano. Feyenoord en PEC trappen om 16.45 uur af.

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Bijlow het doel van Feyenoord niet kan verdedigen. Eind november en begin december moest hij onder meer vier duels aan zich voorbij laten gaan. Bijlow is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de vriendschappelijke interlands tegen Denemarken en Duitsland. Het is niet bekend hoe ernstig de blessure is en of zijn eventuele selectie in gevaar komt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Marciano wordt het de zevende keer dat hij namens Feyenoord in actie komt. In de competitiewedstrijden tegen FC Twente (0-0), Heracles (2-1) en Fortuna Sittard (5-0) hield hij tweemaal zijn doel schoon. De 32-jarige keeper kwam voor het laatst op 5 december in actie voor de Rotterdammers. Bijlow is naast Feyenoord ook bij Oranje uitgegroeid tot nummer één onder de lat.