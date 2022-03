‘PSG wil van Leonardo af na CL-debacle en mislukte Mbappé-deal’

Zondag, 13 maart 2022 om 12:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:04

Het lijkt erop dat Leonardo bezig is aan zijn laatste maanden als technisch directeur van Paris Saint-Germain. Foot Mercato meldt namelijk dat de Franse grootmacht afgelopen week meerdere keren contact heeft gehad met Fabio Paratici, sinds vorig jaar zomer de Director of Football bij Tottenham Hotspur. Over de positie van Leonardo zijn al enige tijd twijfels en de kans is groot dat hij na dit seizoen definitief het veld moet ruimen in het Parc des Princes.

Volgens bovengenoemd Frans medium is de dramatische uitschakeling tegen Real Madrid (3-1) van woensdag in de achtste finale van de Champions League intern zeer slecht gevallen bij PSG. Er zou zelfs sprake zijn van een intern onderzoek naar het voetbaltechnische management, waar Leonardo dus verantwoordelijk voor is. Naar verluidt is er de nodige kritiek op het aan- en verkoopbeleid van de Braziliaanse bestuurder. Met name de niet geslaagde contractonderhandelingen met Kylian Mbappé worden Leonardo aangewreven, zo klinkt het vanuit Frankrijk. De aanvaller beschikt over een aflopend contract in Parijs en alles wijst erop dat hij PSG deze zomer transfervrij inruilt voor Real. Marca meldt dat beide partijen op 18 maart handtekeningen willen zetten.

Leonardo kan overigens een disciplinair onderzoek van de UEFA tegemoet zien vanwege zijn gedrag na afloop van de gevoelige Champions League-nederlaag in Madrid van woensdag. De Europese bond gaat in ieder geval het wedstrijdrapport van de Nederlandse arbitrage onder leiding van Danny Makkelie bestuderen. Verder kan de bond ervoor kiezen om betrokkenen te verhoren, beelden te bekijken en zelf inspecties te verrichten in het Santiago Bernabéu. Het onderzoek kan leiden tot sancties voor de bestuurders van PSG en straffen voor de hele club.

PSG was woedend op Makkelie na diens optreden in de wedstrijd tegen Real Madrid. Volgens Movistar+ beende Al-Khelaïfi, de voorzitter van PSG, na afloop samen met sportief directeur Leonardo woedend richting de scheidsrechterskleedkamer. Journalist Mónica Marchante schreef dat ze 'bonkend en schreeuwend' op zoek waren naar Makkelie. Al-Khelaïfi zou zelfs een doodsbedreiging hebben geuit richting een medewerker van Real en brak volgens Marca een vlag van een assistent-scheidsrechter.

Fabio Paratici lijkt de beste papieren te hebben om Leonardo op te volgen bij PSG.

De vorig jaar van Juventus overgekomen Paratici staat volgens Foot Mercato dus bovenaan het lijstje van PSG. De Italiaan zou naar verluidt twijfelen over een langer verblijf bij Tottenham. De voornaamste reden hiervoor is de recente klaagzang van manager Antonio Conte over het transferbeleid van the Spurs in de transferperiode in januari. Conte vond het onbegrijpelijk dat zijn club vier spelers liet vertrekken en er maar twee terughaalde. Het verwoestende interview zorgde voor de nodige ophef in Noord-Londen en het bestuur van Tottenham legde de manager zelfs een spreekverbod op.

Paratici was medio 2021 ook al in beeld bij PSG, maar destijds kwam een samenwerking tussen beide partijen niet van de grond. PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaïfi zou dolgraag Arsène Wenger naar zijn club halen als technisch manager, met Zinédine Zidane als opvolger van Mauricio Pochettino in de dug-out van PSG. In het meest ideale scenario slaagt Al-Khelaïfi nog voor het WK in Qatar in november in zijn missie. Voorlopig lijkt Paratici dus de beste papieren te hebben om het stokje over te nemen van Leonardo.

