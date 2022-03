Voorzitter Marokkaanse bond: Ziyech en Mazraoui in voorlopige selectie

Zondag, 13 maart 2022 om 11:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:39

De kans is groot dat het toch tot een terugkeer komt bij de nationale ploeg van Marokko voor Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech. Het tweetal is door bondscoach Vahid Halilhodzic verbannen bij de nationale ploeg, maar de cruciale wedstrijden in de play-offs voor een WK-ticket tegen Congo zouden voor een verrassende wending moeten zorgen. Volgens bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa behoren zowel Ziyech als Mazraoui tot de voorlopige selectie, zo vertelde hij bij MFM Radio.

Op 6 februari was Ziyech nog heel duidelijk over zijn toekomst bij de nationale ploeg en sloot hij uit in de toekomst het shirt van Marokko te dragen. "Ik keer niet terug bij het nationale team, dat is mijn definitieve beslissing", aldus de ex-Ajacied tegenover ADSportsTV. "Het is voor mij duidelijk hoe zaken daar gaan. Ik focus me op wat ik doe en dat is nu mijn club. Ik vind het natuurlijk jammer, wie niet? Maar het is zijn beslissing en die moet ik respecteren. Maar als al het liegen erbij komt, is het voor mij duidelijk. Zoals ik al zei: ik keer niet terug bij het nationale team."

?? Faouzi Lekjaa, confirme la convocation de Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui et Abdessamad Ezzalzouli dans la liste élargie de Mars ! pic.twitter.com/OiUkLwKHza — AlmarssadPro (@ProsMarocains) March 13, 2022

Begin deze week kwamen de eerste geluiden binnen over een mogelijke terugkeer van Ziyech en Mazraoui. Het lokale Al Mountakhab sloot een hereniging niet uit. De sportkrant, een van de meest toonaangevende uit het land, meldde dat zowel Ziyech als bondscoach Vahid Halilhodzic via een tussenpersoon heeft gesproken over een snelle terugkeer. Houssine Kharja, oud-international van Marokko, is degene die achter de lijmpoging zit. De 39-jarige oud-middenvelder zou dolgraag zien dat Ziyech het shirt van de Leeuwen van de Atlas weer aantrekt en zocht allereerst contact met de Marokkaanse bond.

Ziyech en Mazraoui waren deze winter andermaal onderwerp van gesprek, toen zij niet werden geselecteerd voor de Afrika Cup. Halilhodzic beticht Ziyech een gebrek aan discipline en dus ging het landentoernooi net als in 2017 aan de neus van de Chelsea-speler voorbij. Destijds werd hij links laten liggen door toenmalig bondscoach Hervé Renard. "We hebben toen besloten om hem de tijd te geven, om met een nieuwe gemoedstoestand terug te keren", zei Lekjaa in januari. De bondsvoorzitter keerde zich begin dit jaar net als de bondscoach tegen de voormalig Ajacied.

"We hadden verwacht dat Hakim een speler zou zijn die het nationale team bij de hand zou nemen en naar overwinningen zou leiden, en niet een speler die wacht tot hij de bal ontvangt, zonder daar moeite voor te doen", aldus Lekjaa bij een regionale omroep. "Op details wil ik verder niet ingaan." Halilhodzic verwijt Ziyech onder meer dat hij te laat komt, weigert om te trainen en weigert om te spelen. De laatste keer dat de ex-Ajacied in actie kwam voor zijn geboorteland was op 12 juni in de vriendschappelijke interland tegen Burkina Faso. Eind maart speelt Marokko in de play-offs tegen Congo voor een WK-ticket.